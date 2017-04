Côte-d’Ivoire: Mieux qu’un « Congrès unifié », seule la parole de Gbagbo peut régler la crise au FPI

Lu pour vous

Je pars du postulat que la crise au FPI est telle qu’un congrès (avec les militants de qui ?) ou une médiation n’arrangera rien. A mon avis (et je ne me trompe pas), pour que la crise prenne fin, il suffira que Gbagbo dise seulement un mot. Gbagbo est pour le FPI, ce que la France a été pour la Côte d’Ivoire, le 11 avril 2011: une ombre tutélaire. Tant que Gbagbo n’interviendra pas, la crise continuera et tous ceux qui demandent que Gbagbo n’intervienne pas, sont ceux que le conflit arrange. Aussi simple que ça. Quelle que soit la décision que Gbagbo prendra, cela arrangera nécessairement un camp. Sa décision aura néanmoins un mérite : mettre un terme à la crise. Comprenne qui voudra !

