Côte-d’Ivoire: Pour Amadou Soumahoro un 3e mandat présidentiel ne dépend que de Ouattara himself «nous aviserons »

Amadou Soumahoro a indiqué que la tenue des pré-congrès répond au souci de discuter avec la base du parti, afin qu’elle s’exprime sur toutes questions majeures concernant la vie de la nation et celle du parti

« D’où l’idée de pré-congrès régionaux, où les militants auront l’opportunité de s’exprimer librement, largement et en toute responsabilité. Ce sont ces préoccupations de la base qui feront l’objet de résolutions au 3ème Congrès ordinaire », a-t-il déclaré.

Les participants à ces pré-congrès régionaux sont, selon lui, les Secrétaires Départementaux, les Commissaires politiques, les Secrétaires de sections et les élus, soit près de 16 000 congressistes.

« L’objectif majeur de ces pré-congrès et du 3ème Congrès ordinaire est de remobiliser les militantes et les militants, les sympathisantes et les sympathisants du RDR autour d’une espérance forte, afin de construire la Côte d’Ivoire nouvelle, la Côte d’Ivoire du 21ème siècle, en nous inspirant de la vision et de la méthode de travail du Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara. C’est pourquoi, nous attendons de ces pré-congrès régionaux que les documents préparatoires du 3ème Congrès ordinaire soient examinés par la base, que les militants soient suffisamment informés du bilan de la Direction du Parti et qu’ils s’expriment très clairement et en toute responsabilité sur toutes les questions », a-t-il expliqué.

[Pourquoi il y a deux groupes parlementaires au Rhdp]

Amadou Soumahoro a expliqué les raisons de l’existence de deux groupes parlementaires :

« Le chef de l’Etat est allé voir son grand frère à la faveur de la mise en place des institutions de la 3ème République à Daoukro. Quand il est venu, il a dit que le grand frère a décidé qu’il y aura deux groupes parlementaires. On a voulu lui poser la question de savoir pourquoi, il a dit mon grand-frère a décidé. On est en Afrique, quand le grand-frère décide, on exécute et on parle plus ».

Concernant un éventuel 3ème mandat du Président Ouattara, le secrétaire général par intérim a affirmé que c’est au chef de l’État lui-même de répondre à la question. Il a cependant fait savoir que Ouattara a déjà dit qu’il ne fera pas un 3ème mandat.

«Si par extraordinaire il se dédisait, nous aviserons», a-t-il signalé.

T.A.B avec EA

Afrikipresse

