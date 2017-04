Côte d’Ivoire: Amadou Gon et la Diaspora ivoirienne aux USA: Samedi 22 avril « le Talk-Show »à Washington, DC

Les réunions annuelles de printemps de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI) se tiennent à Washington, DC (USA) du 19 au 23 avril 2017. C’est dans ce cadre que le Premier ministre Ivoirien, Amadou Gon Coulibaly s’envolera de la Côte d’Ivoire pour le pays de l’Oncle Sam. Selon un communiqué émanant de l’ambassade de Côte d’Ivoire près des Etats-Unis dont lebanco.net a reçu copie, le chef du gouvernement mettra à profit son séjour »Statois » pour rencontrer les Ivoiriens de la diaspora à Washington,DC, le samedi 22 avril à 17 Heures à l’Ambassade de Côte d’Ivoire, sise au 2424 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC 20008. A cet, SEM Daouda Diabaté, Ambassadeur de Côte d’Ivoire indique le communiqué « compte sur la disponibilité habituelle et la mobilisation de tous les Membres de la Communauté pour prendre massivement part à cette importante rencontre ». Ces moments d’échanges seront certainement l’occasion pour les Ivoiriens vivant aux USA de traduire en un premier temps, leurs vives félicitations à leur hôte de marque pour sa nomination à la tête du gouvernement. Mais aussi et surtout d’aborder avec lui, toutes les questions liées à leur implication dans tous les processus en cours en Côte d’Ivoire. Notamment la représentation des Ivoiriens de l’extérieur à l’Assemblée nationale, des mesures de facilitation fiscale pour les investissements en Côte d’Ivoire, la facilitation de l’acquisition de biens immobiliers etc.

