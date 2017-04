Le Ghana et la Côte-d’Ivoire vont s’attaquer à la volatilité du marché international du cacao

(Agence Ecofin) – Malmenés par la volatilité du marché international du cacao en dépit de leur rang de plus grands fournisseurs (60 % de la production mondiale), le Ghana et la Côte d’Ivoire renforceront leur coopération. C’est ce qu’ont indiqué conjointement à Reuters, les dirigeants respectifs du Conseil du café-cacao (CCC) et du Conseil ghanéen du cacao (Cocobod).

Concrètement, cette consolidation devrait se faire notamment à travers des réunions périodiques des deux parties et par la mise sur pied d’un comité technique. Cette entité aura pour tâche d’élaborer des mesures permettant de mieux gérer la production et d’assurer la durabilité de la filière.

Pour la Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de la matière première, la recherche de solutions à la volatilité des prix est d’autant plus cruciale qu’elle doit impérativement limiter la chute des recettes tirées de l’exportation de la matière première.

En effet, entamée en 2016, cette baisse des recettes d’exportations consécutive à une forte chute de 30 % des prix depuis juillet dernier a poussé l’exécutif ivoirien à envisager, le 27 mars, un appui budgétaire du Fonds monétaire international (FMI).

Pour rappel, le cacao contribue à environ 15 % du PIB ivoirien et à hauteur de 7 % à celui du Ghana.

Espoir Olodo

