Affaire nouveau découpage électoral en Côte d’Ivoire – Le Pdci tape le Rdr là où ça fait mal

Dans les résolutions de son séminaire qui a pris fin le samedi 8 avril 2017, le Pdci, le doyen des partis politiques a invité le pouvoir à revoir le découpage électoral. « Reprise du découpage électoral actuel suivant des critères objectifs préalablement acceptés de tous », telle est la recommandation du Pdci.

Le sujet en lui-même, n’est pas nouveau, les récriminations du Pdci non plus. Déjà, après les législatives de 2011 et faisant son propre bilan, le vieux parti au cours d’un bureau politique avait imputé son recul face au Rdr à un découpage électoral qui lui est défavorable.

Dans les faits, le pouvoir Ouattara avait unilatéralement modifié les circonscriptions électorales telles qu’établies avant les législatives de 2011. Celles-là, plus consensuelles et qui tenaient compte à 75 % de la population électorale et à 25 % de la superficie, ont été abandonnées pour un nouveau découpage jugé arbitraire par la plupart des partis de l’opposition. C’était d’ailleurs l’une des raisons de la non-participation du Fpi uni, à l’époque. Ce découpage, fruit des réflexions de Hamed Bakayoko, ministre de l’Intérieur, selon ses détracteurs de l’opposition, octroyait avant compétition, près de 50 sièges sur 255 au Rdr, le parti d’Alassane Ouattara. C’est que la modification opérée supprimait essentiellement des circonscriptions au Sud du pays pour en augmenter un peu plus au Nord.

C’est ce débat que le Pdci remet au gout du jour au grand étonnement de son grand allié le Rdr. lequel n’a pas encore eu de réaction officielle. Le Rdr semble ne pas accorder une attention à cette demande forte. Du moins pour le moment. Sinon, ce découpage est comme la branche sur laquelle est assis le parti à la case. Osera-t-il la scier ? Il faudra que le Pdci redouble d’ardeur et se donne les moyens de la contrainte. Il lui faudra bien plus que des recommandations d’un séminaire.

