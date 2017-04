Côte-d’Ivoire: Malgré des tas de questions sans réponse…Dogbo Blé et Osée Loguée condamnés à 18 et 20 ans de prison

« Des verdicts, mais beaucoup de questions restées sans réponse (…) Après huit semaines d’audience, le procès s’est donc achevé par la colère des avocats de la défense, mais aussi par la frustration des questions sans réponses des familles de ceux que l’on continuera de surnommer « les disparus du Novotel ». » (Jeune-Afrique)

L’un des témoins majeurs durant le procès, l’ex ministre ivoirien du commerce, Jean-Louis Billon a refusé de répondre à la convocation devant la Cour d’Assises. Un seul cadavre sur les quatre personnes disparues a été retrouvé, celui de l’ex Directeur de Sifca, Yves Lambelin. Les restes de Stéphane Frantz di Rippel, alors directeur de l’hôtel, ainsi que ceux des deux agents de Sifca, le Béninois Raoul Adeossi et le Malaisien Chelliah Pandian, n’ont jamais été retrouvés.

Dogbo Blé condamné à 18 ans de prison dans le procès du Novotel

Le général Dogbo Blé Bruno, ex-commandant de la Garde républicaine et les Colonels Aby Jean, adjoint de Dogbo Blé, et Okou Modi, Commandant du PC du Palais présidentiel, ont été déclarés, jeudi, complices des faits qui leur sont reprochés dans le procès de l’affaire du Novotel.

Il a en outre été prononcé contre eux la destitution militaire.

Le tribunal qui a requalifié les faits d’assassinat en meurtre a rendu son verdict tard dans la nuit après de longues heures de délibération. La plus lourde peine a été prononcée contre le Commissaire Osée Logué qui lui a pris 20 ans de prison et contre qui a été retenu les faits de co-auteur d’arrestation illégale, de séquestration et de disparition de cadavre. Les nommés Guéï Bléka a écopé d’une peine de 10 ans de prison.

Quatre des dix prévenus ont été acquittés : Félix Houphouët Koffi, Koffi Zazou, Don Joël et Joseph Séry.

