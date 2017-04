Football Côte-d’Ivoire : Serge Aurier refuse de prolonger au PSG

Alors que le PSG lui a proposé une prolongation de contrat de trois ans, l’international de Côte-d’Ivoire, Serge Aurier a repoussé l’offre, laissant ainsi grossir l’hypothèse d’un départ l’été prochain.

Le passage de Serge Aurier au PSG n’est pas de tout repos depuis son arrivée en 2014. De ses premières difficultés d’adaptation au jeu parisien, à l’affaire Périscope en passant par sa nonchalance lors de son entrée en jeu face à Lorient, l’international ivoirien en a fait voir de toutes les couleurs au club de la capitale. Qui l’a toujours soutenu, en premier lieu le président Nasser Al-Khelaïfi. Mieux, le PSG lui a proposé, comme le révélait France Football lundi, une prolongation de contrat de trois ans.

Actuellement lié au club de la capitale jusqu’en 2019, Aurier évoquait, début avril, son avenir de la sorte : « mon avenir ? Je suis encore là. Pour l’instant je suis Parisien, j’ai un contrat jusqu’en 2019. On verra bien ». Et visiblement, c’est tout vu. Le quotidien Le Parisien annonce ainsi que le joueur a refusé la proposition de prolongation amenée par Patrick Kluivert ! Cette information laisse donc clairement penser qu’un départ du PSG est devenu l’option privilégiée par le latéral droit de 24 ans.

Concurrencé sérieusement par Thomas Meunier, désormais considéré comme le titulaire pour les matches les plus importants, Serge Aurier est conscient qu’il garde une grosse cote sur le marché des transferts. Son nom est encore cité du côté du FC Barcelone, Manchester City et Chelsea le surveillent également. Dès lors, s’il refuse de prolonger, le PSG peut avoir l’occasion d’encaisser un beau chèque lors du prochain mercato estival. Et peut-être ainsi s’éviter de futures polémiques…

