Le président français, François Hollande, va naturaliser ce samedi lors d’une cérémonie à l’Élysée, 28 tirailleurs africains ayant combattu dans les rangs de l’armée française en Indochine ou Algérie, 57 ans après les indépendances africaines. Parmi ces 28 tirailleurs, on compte 23 Sénégalais, deux Congolais, deux Centrafricains et un Ivoirien.

Nés entre 1927 et 1939, ils vivent majoritairement en région parisienne et vont donc retrouver une nationalité qu’ils avaient perdue à l’indépendance des colonies en 1960. Cette cérémonie est l’aboutissement d’une pétition initiée l’an dernier par Aïssata Seck, adjointe à la maire de Bondy et petite-fille d’un ancien combattant sénégalais.

AIP

Commentaires Facebook

Commentaires