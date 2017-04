Côte d’Ivoire: Deux nouveaux tués portent le total à 13 morts sur l’axe Biankouma-Touba en deux mois

La date du 14 avril 2017, sera à jamais gravée dans la mémoire de Kouadio Brou Benoît, secrétaire général de la préfecture de Koro. Ce, en raison du grave accident de la circulation dont ont été victimes ses proches collaborateurs et connaissances, membres du comité d’organisation de son mariage, fixé au 15 avril, le lendemain du sinistre.

En effet, de retour de Man où s’étaient rendus, les six occupants du véhicule de type 4×4 Prado, pour y effectuer des achats en vue de la réception prévue dans le cadre de la cérémonie nuptiale susmentionnée, une grave sortie de route est intervenue à 6 kilomètres de la ville de Touba entre les villages communaux de Sokodougou et de Yoh consécutive à une suite de nids-de poule mal négociée par le conducteur.

De sources policières, au sortir d’un virage, le véhicule qui s’est introduit dans un gros trou, a eu une roue arrière crevée faisant perdre au conducteur, la maîtrise du bolide, violemment projeté dans le décor. Il s’immobilise, selon nos sources, après plusieurs tonneaux dans un ravin de plus deux mètres de profondeur.

Les nommés, Ehui Saint Claver, secrétaire administratif à la préfecture et secrétaire général du bureau de la commission électorale indépendante (Cei) départementale de Koro et Fatoumata Bamba, ménagère, membre active de l’instance locale du rassemblement des femmes républicaines (Rfr) y périssent sur le champ. Le bureau des constats du commissariat de police mixte de Touba, y a dépêché une équipe sur place à l’effet de s’enquérir des circonstances réelles et du bilan de l’accident.

Les dépouilles ont été évacuées à la morgue de Touba. Les quatre autres occupants, blessés, ont été admis au centre hospitalier régional (Chr) pour des soins. Au moment nous mettions sous presse, à la demande de Soumahoro Youssouf, maire de la commune de Koro, les rescapés, étaient en instance de transfèrement à Abidjan vers un centre de meilleur niveau pour une prise en charge efficiente.

Les morts de ce dernier accident, porte le bilan global à 13 décès survenus entre le 26 février au 14 avril 2017 sur les axes routiers menant à la cité de l’arbre céleste. Vigilance et prudence, chers usagers de la route !

YAHAYA KARAMOKO

CORRESPONDANT REGIONAL

Fraternité Matin

