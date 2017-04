Cote-d’Ivoire: Pourquoi le RDR devrait cesser d’évoquer l’éventualité d’un 3ème mandat de Ouattara

Lu pour vous

Le RDR devrait cesser d’évoquer l’éventualité d’un troisième mandat du Président Alassane Ouattara. Ce type de discours trouble l’opinion publique et ne le sert pas. Il en a nullement la volonté.

Ce serait contraire à son engagement et à notre Constitution. Il faut éviter de susciter de faux débats. Le RDR gagnerait plutôt à travailler, à défaut de fusion, à la cohésion du RHDP, et à l’élaboration d’un programme et d’un projet de société. Le Président Alassane Ouattara n’en est pas un.

Il va falloir s’y résoudre, même si la perspective de son départ du pouvoir, l’envahit d’un sentiment de vide, qui le fait douter et craindre. Il dispose encore de 2 ans pour bien analyser la situation, pour prendre les bonnes décisions, notamment en réglant avec sagesse et équilibre, le problème de ses alliances, au risque de s’affaiblir considérablement.

Soumarey Pierre

