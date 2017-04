Grâce à deux buts de Jean Michaël Séri contre Nancy (3-1), Nice assuré de finir sur le podium

Malgré une suspension de son leader en attaque, Mario Balloteli (13 buts), Nice s’est imposé ce samedi après-midi devant Nancy (3-1) lors de la 33e journée de Ligue 1.

Une 3e place qui permettra aux Aiglons de jouer le tour préliminaire de la prochaine Ligue des Champions, à défaut de terminer 2e ou 1er.

Les buts niçois ont été inscrits par Le Bihan (35e) et Jean Michaël Séri (51e, 84e). Nancy avait marqué à la 26e minute par Dia.

Le milieu de terrain, international de Côte-d’Ivoire, a transformé un penalty au retour des vestiaires (2-1, 51e). Puis il a scellé le score de la partie d’un tir croisé du gauche en fin de mach (3-1, 84e) après une belle action collective qu’il avait enclenchée d’une superbe talonnade.

Avec 73 points, la bande à Lucien Favre revient à un point du PSG et de Monaco qui comptent respectivement un et deux matches en moins. Mais avec 19 points d’avance sur le 4e (Lyon), Nice est sûr de ne plus perdre la 3e place.

Liman Serge avec Eurosport

Commentaires Facebook

Commentaires