Sous le feu des critiques, les dirigeants du Crédit Suisse forcés de « renoncer à 40 % de leur bonus »

Plusieurs cabinets de conseil aux actionnaires avaient fustigé le montant des bonus proposé par la banque suisse.

Credit Suisse veut éteindre l’incendie. La deuxième banque helvète a annoncé vendredi que ses hauts dirigeants avaient proposé de baisser « volontairement » leurs bonus de 40 % .

Ce geste intervient après que plusieurs cabinets de conseil aux actionnaires ont appelé les investisseurs à voter contre les rémunérations proposées, lors de l’assemblée générale du 28 avril prochain. Ceux-ci avait jugé le montant prévu par le conseil d’administration – 78 millions de francs suisses au total (73 millions d’euros) – disproportionné alors que Credit Suisse a accumulé deux années de lourdes pertes (2,7 milliards de francs en 2016 et près de 3 milliards en 2015).

Dans une lettre adressée aux actionnaires, le président du conseil d’administration, Urs Rohner, a expliqué qu’il avait, « comme chaque année », mené avec le président du comité des rémunérations des discussions « approfondies » avec beaucoup d’actionnaires.

Tidjane Thiam confiant sur la stratégie

Au final, Tidjane Thiam, le directeur général, et les membres du comité exécutif ont proposé de réduire leurs rémunérations variables de long terme pour 2017 et leurs primes à la performance de court terme pour 2016 de 40 % chacune. Quant au conseil d’administration, il a décidé de maintenir sa rémunération totale au niveau de 2015 et 2016, et de renoncer à l’augmentation proposée pour 2017.

