Côte-d’Ivoire: Blé Goudé, Ambassadeur de la culture africaine à la CPI

Le procès qui se déroule à la Cpi est certes une affaire très sérieuse. Mais il n’empêche qu’il doit aussi être l’occasion de montrer que l’africain, quoique ouvert au monde, est fier de ses origines. Et c’est bien ce que démontre aisément Charles Blé Goudé au fil des audiences à travers son habillement.

Il assume fièrement son africanité au sein de la cour, sans complexe, à travers ses tenues africaines. Pour ceux qui suivent au quotidien la retransmission du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, c’est presqu’un régal de voir le « Génie de Kpo » arborer ses habits taillés dans des pagnes akan, bété et autres boubous wê, sénoufo et dan. Les Gouros ont spécialement fait confectionner le traditionnel « Kamantchè » pour le lui faire parvenir. Pour affirmer leur soutien à Charles Blé Goudé, des panafricanistes du Mali et du Niger ont fait convoyer plusieurs boubous bazin à la Haye, sans oublier le Cameroun qui n’a pas voulu manquer à l’appel. Toutes choses qui ont achevé de donner un sens à ce que Charles Blé Goudé ne cesse de répéter à tous ses visiteurs : « Je suis en mission, je ne suis pas en prison ».

Quant au Cojep, pour s’assurer du bien-être de son leader, il a installé une cellule permanente à La Haye dirigée par Aimé Kohou en qualité de représentant du Cojep des Pays-Bas. Appelé « le chef du village », Aimé Kohou assure la liaison entre le centre de détention de Scheveningen et les autres membres du Cojep en Europe qui ont mis en place un système de rotation pour visiter et assister leur leader sous la coordination de Jean-Claude Gnahoua, secrétaire exécutif chargé des représentations du Cojep outre-mer. Tous œuvrent et s’assurent que Charles Blé Goudé ne manque de rien.

Fidèle à ses habitudes de sportif, Charles Blé Goudé joue régulièrement au football avec ses codétenus. Il lit et écrit beaucoup, en attendant de revenir un jour dans son pays. Comment s’y prépare-t-il ? Pour vous, nous avons enquêté sur ce qui se passe dans la tête de Blé Goudé et ce qu’il prépare sur le plan politique. Des révélations époustouflantes à venir.

