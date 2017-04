lndénié-Djuablin Côte-d’Ivoire: SOS pour le pont « colonial » sur le fleuve Comoé

Un problème majeur se pose dans la région de l’Indénié-Djuablin en Côte-d’Ivoire, c’est celui du pont sur le fleuve Comoé. En effet, ce pont construit bien avant la période des indépendances, s’est dégradé avec le temps.

Depuis plusieurs mois les accidents y sont récurrents avec leurs lots de blessés et de morts. De plus, le passage se fait sur une voie unique malgré le rythme de circulation élevé constaté sur cet axe.

Pour les usagers et populations environnantes, il devient donc urgent que l’État de Côte-d’Ivoire entame la construction d’un nouveau pont à défaut de durablement réhabiliter l’ancien pont colonial.

Il en va de la sécurité des usagers et de l’activité économique dans cette région qui comprend des centres urbains et agricoles non négligeables tels qu’Abengourou, Agnibilékrou, Bettié et Niablé.

HC

Commentaires Facebook

Commentaires