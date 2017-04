Côte-d’Ivoire: Le Contre-amiral Lamine Fadiga accuse des «cadres» du Bafing de sabotage auprès de la Présidence

Leadership politique dans le Bafing : Le ministre Lamine Fadiga se lâche : « Des cadres torpillent d’autres à la présidence… »

Le Contre-amiral Mohamed Lamine Fadiga, doyen des cadres du Bafing n’est pas du tout content à l’endroit de certains cadres de la région. L’ancien ministre des Mines et de l’Energie l’a fait savoir le samedi 15 avril dernier à Silakoro-Gbananou, dans la commune de Ouaninou. C’était à l’occasion de la mise sous tension électrique de ce village.

Contrairement à un discours classique, Lamine Fadiga qui était l’invité d’honneur de cette fête, a dénoncé « la haine », « la division », la « jalousie » qui règnent entrent les leaders de cette région dont « les cadres sont parmi les plus nombreux en Côte-d’Ivoire. » Il a utilisé beaucoup d’images, de métaphores et de parabole pour demander aux ressortissants du Bafing à se donner la main. « Arrêtons de nous entredéchirer pour des postes politiques. Arrêtons également de detruire les uns les autres par des pratiques peu catholiques. Dieu seul detient le destin de tout un chacun. Nous savons que des cadres vont jusqu’à dénigrer les autres au moment des prises de décisions importantes pour la vie de la Nation. Mais voyez-vous ! Malgré le nombre élevé de cadres dont dispose le Bafing, combien de ministres avons-nous eu depuis longtemps ? »

Ce discours qui avait plutôt l’allure d’un sermon, s’est achevé par une autre image. « Dans les livres révélés, il est dit que Joseph était l’avant dernier fils d’une famille. Il était destiné à un très bel avenir de dirigeant. Et par la jalousie, ses frères sont allés le jeter dans un puits. De là, Joseph a été vendu comme esclave. Mais malgré toutes ces péripéties, Dieu ne l’a pas abandonné, même quand la femme du roi d’Egypte a voulu abuser de lui. Au final, Joseph a gouverné le royaume, car c’est ce que Dieu avait prévu pour lui. Comme pour dire d’arrêter de nous faire des crocs-en-jambe inutilement. Cherchons plutôt à collaborer et à fédérer nos énergies pour construire notre région commune », conseille Lamine Fadiga.

Au nom du DG du port autonome d’Abidjan, Hien Yacouba Sié, M. Sangaré Macky a dit promis que le président Ouattara a encore de bons projets pour le pays. « Il a promis le courant à Silakoro, il l’a donné. C’est la solution Ouattara.

À partir de ce jour, les habitants de Silakoro verront leurs conditions de vie améliorées. Ils ont désormais accès aux média, au monde et aux informations. Silakoro est devenu un village moderne, et le parrain Hien Sié en est fier et très heureux. Il me charge de vous exprimer toute sa disponibilité », a fait observer le représentant du parrain. Pour sa part, Tiémoko Chérif, président du comité de développement de Silakoro, a également salué l’avènement de l’électricité. « Notre village est émergent avant la date indiquée par le Chef de l’État. L’électricité est le moteur même du développement. Avec elle, viendront les autres commodités.

Nul n’avait pensé que ce petit village aurait bénéficié de ce précieux bien maintenant là », a indiqué Chérif Tiémoko, natif de Silakoro et chef de service au port autonome d’Abidjan. Ont suivi les interventions du maire Dosso Youssouf de Ouaninou et du président du Conseil régional du Bafing, Diomandé Lassina. Qui ont tour à tour emboité le pas à M. Chérif Tiémoko.

Bayo Lynx, à Touba

