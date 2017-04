Côte-d’Ivoire: La Convention annuelle des musulmans ivoiriens d’Europe s’est tenue à Hambourg en Allemagne

Les Musulmans prient pour le Président Alassane Ouattara et son Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly.

Le samedi 15 Avril 2017, s’est tenue à Hambourg, la Convention annuelle des Musulmans Ivoiriens d’Europe.

Placée sous le haut parrainage et la présence effective de Monsieur Aly TOURÉ [représentant de la Cote ’Ivoire auprès des organisations internationales du café/cacao et des produits agricoles], la manifestation a enregistré la participation des fidèles musulmans de la France, de la Belgique, de l’Allemagne, et de la Grande-Bretagne.

Le parrain de la manifestation a dans son allocution invité les fidèles musulmans à cultiver la tolérance, l’humilité, le pardon, et surtout l’amour du prochain.

Le point culminant de cette journée a été la conférence prononcée par l’Imam Mohamed-Lamine Camara et dont le thème était : « La Foi en l’Islam »

Autre temps fort de la manifestation fut la prière spéciale faite pour la paix en Côte-d’Ivoire ainsi que des bénédictions pour le Président Alassane Ouattara et son Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly.

C’est aux environs de 23h que se sont séparés les participants.

La prochaine convention(2018) se tiendra en Belgique en 2018.

Kader Abdul Karim à Hambourg

