Côte-d’Ivoire « Affaire Sophia immobilirer » – Militaires, gendarmes, policiers remboursés, Touré Ahmed Boua s’estime lésé

Par Connectionivoirienne

Touré Ahmed Boua (PDG Sophia) fait encore parler de lui

Après la grogne, après les menaces de descendre dans les rues et après des conciliabules discrets, les ex-Fds qui avaient souscrit entre 2005 et 2006 à l’opération visant à leur octroyer des terrains nus, passent depuis un temps à la caisse pour se faire rembourser le capital investi.

L’information circulait depuis un moment loin des caméras et de la presse qui avait servi d’appui aux acquéreurs dans la phase de revendication. Elle vient d’être confirmée par le confrère Soir Info dans son édition de ce mardi 18 avril 2017. Selon le confrère, pour rembourser les 10 767 souscripteurs résiduels, 260 ha des 1260 ha de terrain sur lesquels les sociétés Sophia et Azuréenne de Promotion devaient réaliser l’opération, ont été cédés à la Cnps pour un montant de 20,6 milliards de FCFA.

Cet argent reversé dans les caisses du Fonds de prévoyance militaire (Fpm) a été ensuite réparti entre les acquéreurs, les promoteurs Sophia et Azuréenne, les propriétaires terriens et le Fpm lui-même selon une clé de répartition consignée dans un PV du 2 février 2015.

Selon cette clé de répartition, les ex-Fds empocheraient 11, 289 milliards CFA, les propriétaires terriens, 2,49 milliards, Azuréenne, 500 millions FCFA, Sophia SA, 5 milliards, 2 milliards au Fpm et 240 millions FCFA pour constituer une réserve sécuritaire en vue de régler diverses charges éventuelles.

Si les acquéreurs n’ont pas eu de souci à se faire, ce ne fut pas le cas d’Azuréenne et de Sophia SA qui auraient été lésées. Toujours selon le confrère, la part qui devait être versée aux deux sociétés a été virée sur le compte de Me Christine Nanou-Adou, notaire des détenteurs des droits coutumiers qui n’avaient droit qu’à 2,49 milliards de FCFA, pas plus.

Touré Ahmed Boua a donc saisi la justice pour faire opposition.

Et par l’ordonnance N° 1046/2017 du 11 avril 2017, la juge Ibanel Esso Blanche a fait une saisie conservatoire sur la « somme reliquataire » de 2 786 598 815 FCFA, indûment versée au notaire. Affaire à suivre.

SD à Abidjan

Commentaires Facebook

Commentaires