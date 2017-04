Le visa supprimé entre la Côte-d’Ivoire et le Vietnam pour les passeports diplomatiques

Un accord visant la suppression de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services a été signé, mardi soir à Abidjan, entre la Côte d’Ivoire et le Vietnam, a constaté APA sur place dans la capitale économique.

[Img : Suppression de visa entre la Côte d’Ivoire et le Vietnam pour les détenteurs de passeports diplomatiques]

Cette signature a été faite entre les deux parties représentées respectivement par le chef de la diplomatie ivoirienne, Marcel Amon-Tanoh et le Vice-ministre des affaires étrangères de la république socialiste du Vietnam, Vu Hong Nam en visite d’amitié et de travail en terre ivoirienne.

Le ministre Amon-Tanoh s’est réjoui de cet accord et de la visite de la délégation vietnamienne qui offre « l’opportunité de passer en revue l’état de notre coopération et de tracer les sillons de son renforcement et de sa diversification ».

« La Côte d’Ivoire après une décennie de crise socio-politique, a renoué avec la croissance économique. Elle est sur la voie de l’émergence qu’elle ambitionne d’atteindre à l’horizon 2020 », a indiqué le ministre ivoirien des affaires étrangères.

Le ministre Vu Hong Nam a pour sa part souhaité que « la Côte d’Ivoire soit la tête de pont du Vietnam en Afrique de l’Ouest surtout dans la zone Union économique et monétaire Ouest africaine (UEMOA) », promettant que son pays à son tour sera « la porte d’entrée de la Côte d’Ivoire dans l’Asie du sud-Est ».

Les deux pays à travers ces deux ministres se sont engagés se soutenir mutuellement dans leurs candidatures pour des postes non permanents au conseil de Sécurité de l’Organisation des nations Unies respectivement pour les périodes 2018-2019 (Côte d’Ivoire) et 2020-2021 (Vietnam).

Il existe des liens historiques d’amitié entre la Côte d’Ivoire et le Vietnam. L’établissement des relations diplomatiques entre ces deux pays remonte au 6 octobre 1975.

Le volume global des échanges commerciaux pour l’année 2015 s’élèvent à près de 313 milliards de F CFA avec une balance excédentaire pour la Côte d’Ivoire de 113 784 269 091 F CFA.La Côte d’Ivoire exporte principalement vers le Vietnam des produits agricoles notamment les Noix de Cajou, le Coton, le Bois, l’huile de Palme etc.

La Vietnam quant à lui exporte principalement vers la Côte d’Ivoire le Riz, les pneumatiques neufs en caoutchouc, les vêtements et accessoires, les costumes ou complets, les articles d’ameublement en tous types de matières textiles etc.

SY/ls/APA

Commentaires Facebook

Commentaires