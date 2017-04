Côte d’Ivoire 2020: Cacophonie dans le clan Soro

Le cabinet de Guillaume Soro, président de l’Assemblée Nationale Ivoirienne s’est fendu d’un communiqué le lundi 17 avril 2017 tombant à bras raccourcis sur les internautes. Qui semble-t-il s’adonnent à coeur joie à des spéculations sur la probable candidature à la présidence de la République du patron de l’hémicycle Ivoirien en 2020.

Le dit communiqué rappelle le rôle de Soro qui n’est autre que de travailler au rayonnement de l’Institution parlementaire dont il a la charge et de se focaliser sur les problèmes et le quotidien des Ivoiriens dont il est l’un des représentants. Vingt-quatre (24) heures après, un proche de Guillaume Soro, se montre »agressif » à ce communiqué. Le député de Ouraghio-Bayota a pondu un communiqué dont lebanco.net a reçu copie.

Selon Abel Djohoré qui qualifie le communiqué de l’Assemblée Nationale d’ « inopportun » et d’ « improductif, Guillaume Soro doit pouvoir comprendre lui-même qu’il « n’a plus son destin politique en main ni d’autres mains que dans celles du peuple de Côte d’Ivoire qui voit en lui, le meilleur profil pour diriger » la Côte d’Ivoire dans trois (03) ans. Le député considéré à tort ou à raison de pro-Soro fait savoir qu’il « traduit les aspirations profondes » des populations « en faits et en actes ».

Toutefois, il demande au directeur de Cabinet du président de l’Assemblée Nationale de s’ « occuper de sa tâche régalienne, qui est celle de gérer administrativement le cabinet de l’Assemblée nationale » a-t-il asséné. « 2020, c’est maintenant que ça se prépare. Et ça, personne ne peut dire le contraire aux nombreux admirateurs de Guillaume Soro » a-t-il conclu. Non sans saluer bien avant, l’action du Directeur de Cabinet, qui vise à protéger son patron d’éventuelles attaques gratuites.

Bosco de Paré

lebanco.net

