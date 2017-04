Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a échangé ce mardi 18 avril 2017, au Palais de la Présidence de la République, avec les populations de la Région du Sud- Comoé, conduites par Mme Henriette Konan BEDIE, les Chefs traditionnels, les Guides religieux, les Ministres, les Elus et Cadres de la Région.

Donnant les raisons de leur déplacement de ce jour au Palais de la Présidence de la République, le Porte-Parole des populations, M. AKA Aouélé, Président du Conseil Régional du Sud- Comoé, a indiqué qu’elles sont venues pour dire ‘’MO’’, c’est-à-dire ‘’Merci’’, au Président Alassane OUATTARA et lui traduire toute leur gratitude.

Merci, a-t-il souligné, pour la confiance toujours renouvelée à l’égard du Sud- Comoé, mais aussi pour les projets structurants initiés dans la Région ainsi que pour la promotion de certains fils et filles originaires de cette partie du territoire national.

Mais au-delà, a ajouté le Ministre AKA Aouélé, le Sud-Comoé a effectué le déplacement à ‘’titre principal’’ pour dire ‘’MERCI’’ au Chef de l’Etat pour l’honneur qu’il a fait à la Région en portant son choix sur l’un de ses ‘’plus illustres fils’’, en l’occurrence M. Daniel Kablan DUNCAN, pour le poste de Vice- Président de la République de Côte d’Ivoire’’, le 10 Janvier 2017.

Pour le Porte- parole des populations du Sud-Comoé, cette nomination, au- delà des qualités intrinsèques de M. Daniel Kablan DUNCAN, relève d’abord et avant tout du pouvoir discrétionnaire du Président Alassane OUATTARA.

C’est pourquoi, les populations du Sud- Comoé tiennent à réaffirmer, selon le Président du Conseil Régional, leur ‘’soutien total’’ au Président de la République dans l’accomplissement de la haute mission que le ‘’peuple souverain de Côte d’Ivoire lui a confiée’’.

Intervenant à son tour, le Chef de l’Etat a dit recevoir avec beaucoup de ‘’joie et d’émotion’’ les remerciements qui venaient de lui être adressés par le Porte-parole des populations du Sud-Comoé.

Il a ajouté que son ‘’frère et ami’’, le Vice-Président Daniel Kablan DUNCAN, qu’il connaît depuis plus de quatre décennies, est un ‘’ patriote, un homme loyal, compétent, un travailleur infatigable, un homme d’expériences, un grand serviteur de l’Etat et surtout une personne juste, humble, remplie de modestie et d’humilité’’.

Pour le Président Alassane OUATTARA, le Vice-Président Daniel Kablan DUNCAN n’a jamais ‘’varié’’, aussi bien dans les moments de stress, de joie que de doute. C’est pourquoi, il s’est dit convaincu qu’avec lui au poste de Vice- Président de la République, la Côte d’Ivoire peut être ‘’assurée’’ ; car c’est un homme d’Etat qui aime profondément son pays.

Pour terminer, le Chef de l’Etat a tenu à remercier ses parents du Sud-Comoé, tout en leur réaffirmant que leur fils, Daniel Kablan DUNCAN, ‘’mérite le poste qu’il occupe’’. Il a ajouté que sa volonté et celle du Vice-Président, est de travailler sans relâche afin d’offrir le ‘’meilleur’’ à leurs concitoyens sans distinction de région ni de religion ou d’ethnie.

A ceux qui s’interrogent encore sur l’opportunité de la création d’un poste de Vice-Président, le Président Alassane OUATTARA a fait remarquer que le ‘’partage du pouvoir est la meilleure chose pour l’équilibre de la Nation’’ ; et que par conséquent, Daniel Kablan DUNCAN et lui travailleront sans relâche afin que les acquis de ces six dernières années continuent de se renforcer, au bénéfice de la stabilité et du progrès de notre pays.

