Côte-d’Ivoire Congrès du Rdr: Deux motions et des incertitudes sur une date toujours « reportée »

Au moment où le Rassemblement des Républicains prévoit une série de pré-congrès dans 45 délégations communales et régionales de Côte d’Ivoire du 27 Avril au 30 Avril 2017, la date de la tenue effective du congrès lui-même, reste encore totalement inconnue.

Les militants et cadres espéraient que ce 4ème congrès ordinaire aurait eu lieu fin Mai 2017 dans la foulée des pré-Congrès, de sorte à bénéficier de la dynamique lancée par les réunions préparatoires.

L’impossibilité de réaliser cette option, fait que date la plus proche disponible est le mois de juillet 2017 après la période du jeune musulman qui dure un mois, et ne semble pas propice à une activité politique mobilisant une débordante énergie physique et intellectuelle, contraire au recueillement religieux.

Les préparatifs des 8èmes jeux de la Francophonie prévus fin Juillet 2017,-ainsi que d’autres impératifs du calendrier gouvernemental et politique ivoirien, ne vont-ils pas ensuite poser problème, et faire reporter jusqu’au mois de septembre 2017 le rendez-vous attendu ?

Deux motions dont une sur le Rhdp aux pré-Congrès

La date du 4ème Congrès du Rdr reste encore inconnue à ce jour. Par contre les pré-Congrès prévus du 27 Avril au 30 Avril 2017 dans 45 délégations communales et régionales en Côte d’Ivoire , se préparent bien, en dehors de quelques crises à régler dans certains secrétariats départementaux.

Si tout se déroule comme prévu, le Comité d’organisation et le Secretariat général du Parti espèrent faire adopter à l’issue des travaux de ces pré-Congrès deux motions et résolutions : l’appel à Alassane Ouattara pour qu’il accepte la Présidence du Rdr , et une motion en faveur du Rhdp.

» Malgré l’impression de tension en cours au sein de la coalition et les discours mobilisateurs visant à faire cavalier seul aussi bien au Pdci qu’au Rdr, une motion forte en faveur du Rhdp sera adoptée. Ce ne sera pas comme le souhaite le Président Bédié , une résolution en faveur de l’alternance, mais un signal fort de la volonté du parti à demeurer dans la coalition malgré tout. Cela dit, il ne faut jamais douter de ce que le Rhdp ira jusqu’au bout. Je vous donne un seul exemple comme argument : avant la présidentielle de 2015, le Pdci avait , à son congrès , dit qu’il aurait eu bel et bien un candidat à cette élection, et que celui-ci serait un militant bon teint du parti. Au finish, le Pdci n’a pas eu de candidat et a même soutenu le candidat du Rdr. Il ne faut donc pas se baser sur les propos de meeting aussi bien chez nous au Rdr qu’au Pdci, pour faire des conclusions de rupture de notre alliance , qui est plus solide que cela à cause du réalisme des Présidents Bédié et Ouattara « , confie un membre du comité d’organisation des pré-Congrès du Rdr qui estime qu’il n’y a pas de commentaire particulier à faire au sujet de la résolution relative à l’appel à Alassane Ouattara pour la Présidence du parti, alors que des inconnues demeurent encore au sujet de l’acceptation effective de la proposition par le chef de l’État ivoirien , déjà Président légal effectif du Rdr.

» Même si Alassane Ouattara n’a pas géré au jour le jour le Rdr, il en est resté le Président légal et statutaire au cours des dernières années. Il n’a pas démissionné formellement, en dépit de l’interdiction faite par la Constitution ancienne d’être dirigeant ( et non d’être militant ) d’un parti politique. Un chef de l’État pouvant être militant d’un parti politique , a tous les moyens d’être dirigeant de fait. Le Président Ouattara a estimé que cette disposition constitutionnelle interdisant au Président de la République de diriger un parti politique, était hypocrite et inutile. Le peuple a marqué son accord à l’occasion du référendum. Dans ces conditions, se demander s’il va refuser la Présidence du Rdr alors que la Constitution l’y autorise désormais, est un faux débat », analyse -t-il.

Alice Ouédraogo

