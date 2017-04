Par Connectionivoirienne

Il y a de cela quelques jours que nous annoncions que Serge Aurier avait refusé de prolonger son contrat avec le Paris Saint Germain PSG qui prend fin en 2019.

L’international de Côte-d’Ivoire, régulièrement pris à partie par la presse française, à cause de son refus de porter le maillot de l’équipe de France, est courtisé, nous le savions, par les plus grands d’Europe tels que le FC Barcelone, Manchester City, la Juventus de Turin etc.

Manchester United, où évolue déjà son coéquipier en équipe nationale de Côte-d’Ivoire, Eric Bertrand Bailly, est désormais annoncé sur cette prestigieuse liste de clubs souhaitant faire signer Serge Aurier.

Plus que des rumeurs, les contacts seraient même avancés selon le site sportif ivoirien, spportmania.

L’on apprend que le défenseur international de 24 ans est en discussion avancée avec Jose Mourihno, l’homme qui avait donné sa chance à un certain Didier Drogba, en lui faisant faire le voyage aller-simple Olympique de Marseille- Chelsea Londres, en 2004.

Serge Aurier aurait même échangé à plusieurs reprises avec le Portugais, et lui aurait donné sa parole de rejoindre United.

La question reste désormais de savoir si le président Qatari du PSG qui est un fan de Aurier, le laissera partir avant la fin de son contrat.

Par Liman Serge

