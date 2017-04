Un chimpanzé agressif appréhendé à Guiglo en Côte-d’Ivoire

Le cantonnement des eaux et forêts de Guiglo conduit par le capitaine Sahi Deco a capturé, vendredi, un chimpanzé agressif envers les populations du quartier de Nicla à Guiglo, a constaté l’AIP sur place. Cette opération a été menée conjointement avec une équipe du service de conservation de la faune du Zoo d’Abidjan comprenant le médecin vétérinaire, Soro et le capitaine Momine, directeur de la faune, sous la demande du directeur départemental des Eaux et Forêts de Guiglo, le Lientenant-colonel Moumouni, indique-t-on. L’animal a été transféré au Zoo d’Abidjan. Depuis le 12 janvier, ce primate, naguère pacifique, avait élu domicile dans une petite broussaille à l’intérieur du quartier Nicla.

