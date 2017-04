Côte d’Ivoire: « Promouvoir la culture Abouré avec le Popo Carnaval »

Pour son édition 2017, le Popo Carnaval de Bonoua s’est enrichi d’un nouveau concept , le ‘’Popo éclaté’’ ou encore du ‘’Popo musique’’ initié par le journaliste Joseph Andjou, fils de la région.

Une nouvelle donne qui a vu le jour à Yaou (village situé dans les environs de Bonoua), voilà 48 heures et qui se poursuivra le jeudi 20 avril, de 16h à 18h avec la prestation, des humoristes, Agalawal, Ramatoulaye, Le Magnifique, …à la place publique dudit village.

Déjà les populations de Yaou ont été heureuses de suivre les prestations de John Johngoss, Amy Bamba, MC One, Nash, Koliass, David Tayorault, l’ensemble Sotheka…

«Le Concept, c’est le Popo carnaval de Bonoua éclaté. C’est une façon pour nous faire vivre la véritable culture Abouré, même dans tous les hameaux les plus reculés du pays Abourey. Cette année donc cela se passe à Yaou qui ouvre de façon officielle le popo carnaval. Ça s’appelle également le ‘’Popo musique’’, qu’on veut étendre dans tout le sud-Comoé…C’est une idée que j’ai aidé à amener. C’est vrai qu’à l’époque, depuis longtemps, les organisateurs avaient muri l’idée de faire du popo éclaté, mais cette année, cela a été effectif. Cette année en tant que fils du village, j’ai été approché et naturellement avec envie et volonté je me suis ajouté à l’organisation », a déclaré le producteur délégué de C’Midi, une des émissions de la RTI1 , la 1ère chaîne de la télé publique ivoirienne.

Le dimanche 16 avril 2017, a eu lieu le Popo beach à Kodjobouët, suivi le lundi de la ‘’Retraite aux flambeaux’’ dans les artères de la ville de Bonoua; le lendemain ce fut l’ouverture officielle de la foire au Parc M’ploussoué.

Claude Dassé

L’Intelligent d’Abidjan

