Côte d’Ivoire: Doué Mathias, ex-chef d’Etat-major, sera inhumé ce jeudi

La levée de corps du Général Mathias Doué, ex-chef d`Etat-major des Forces de défense et de sécurité (FDS) décédé le jeudi 23 mars dernier au Maroc, s’est déroulée, mercredi à Abidjan en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires du pays

Le général de division, Mathias Doué, ancien Chef d’Etat-Major des Armées (CEMA) entre 2000 et 2004, décédé le 23 mars dernier au Maroc, sera inhumé ce jeudi après une messe de requiem à la cathédrale St Paul d’Abidjan et d’une cérémonie d’honneurs militaires à la place d’armes de l’état-major des armées. La levée de corps a eu lieu mercredi en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires.

Parmi celles-ci, le vice président Daniel Kablan Duncan, l’ex-Première dame Henriette Konan Bédié, le Ministre d’Etat ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Hamed Bakayoko, le Ministre auprès du Président de la République en charge de la Défense, Alain Donwahi, plusieurs membres du Gouvernement, d’anciens ministres de la Défense…

AIP

