A 3 jours de la prÃ©sidentielle, 2 morts dont un policier et deux blessÃ©s par balles sur les Champs-Ã‰lysÃ©es Ã  Paris

La fusillade d’aujourd’hui intervient à trois jours de la présidentielle française de dimanche prochain.

Des coups de feu à l’arme lourde ont été tirés jeudi soir sur les Champs-Elysées à Paris. Selon nos informations, un agent de police a été tué et deux autres gravement blessés. L’assaillant a été abattu. Le parquet antiterroriste a décidé d’ouvrir une enquête.

Les faits ont eu lieu entre les stations de métro Franklin-Roosevelt et George V de la ligne 1 du métro parisien. Sur Twitter, la Préfecture de police a recommandé d’éviter le secteur, indiquant que les forces de l’ordre étaient en cours d’intervention.

«L’identification de l’agresseur n’est pas établie de manière précise», dit le ministère de l’Intérieur

Pierre-Henry Brandet, porte-parole du ministère de l’Intérieur, a établi le déroulé des faits depuis les Champs-Elysées où il se trouvait. Peu avant 21 heures, au 102 Champs Elysées. Un véhicule s’est arrêté devant un car de police, avec des effectifs à l’intérieur et d’autres en sécurisation sur le trottoir. L’agresseur en est sorti et a immédiatement ouvert le feu. Il a ouvert le feu en blessant mortellement un policier de la préfecture de police. Il s’est ensuite enfuit en courant, en a blessé grièvement deux autres, et leurs collègues ont riposté en tuant l’assaillant.

« Les policiers ont été a priori délibérément pris pour cible », a-t-il ajouté, tout en assurant qu’il n’y a pas de deuxième policier décédé.

« L’identification de l’agresseur n’est pas établie de manière précise et claire. On ne peut pas exclure qu’il y ait un ou plusieurs complices qui aient pu participer d’une manière ou d’une autre à cette attaque », a-t-il enfin déclaré, ajoutant qu’il n’y a « aucun autre événement de ce type qui se soit déroulé ce soir à Paris ».

