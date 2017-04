Côte d’Ivoire: Accusé de détournement de plus de 3 milliards FCFA, le ministère de la Santé dénonce une cabale

Le ministère de Santé et de l’Hygiène publique a réfuté, jeudi, les accusations de détournement de plus de trois milliards FCFA portées par voie de presse à son encontre et se dit victime d’une « cabale » orchestrée par des « usurpateurs » chapeautés par un prétendu leader syndical du nom de Hubert Kpansai.

Deux quotidiens, en l’occurrence Le temps et L’Intelligent d’Abidjan, ont relayé dans leur publication de jeudi des propos du sieur Kpansai faisant état de ce que l’administration aurait « fait disparaître » le montant sus mentionné, destiné au paiement d’ex-agents déflatés. « L’argent a été volé et les ex-déflatés abandonnés », a ouvertement accusé Kpansai.

Avec AIP

