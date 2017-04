Côte-d’Ivoire Georges Armand Ouégnin (EDS): «Le temps est venu de mettre définitivement fin à la belligérance dans notre pays»

Discours intégral

Lancement de EDS – Georges Armand Ouégnin (Président) :

« Le temps est venu de mettre définitivement fin à la belligérance dans notre pays » (Discours intégral)

• « Les tenants actuels du pouvoir érigent l’affairisme tribal en mode de gestion »

• « EDS est une alternative crédible pour remporter toutes les échéances (électorales) »

Chers Frères et Sœurs, Honorables Invités Mesdames Messieurs

Depuis le 11 avril 2011, la Cote d’Ivoire la terre de nos ancêtres vit au rythme d’une succession d’événements socio-politiques dont il est difficile aujourd’hui de prédire la fin. Les populations ivoiriennes dépitées et désabusées se consument dans une angoisse existentielle qui interpelle la conscience humaine.

En effet , les tenants actuels du pouvoir , soutenus par les transnationales de la communication, auréolés de superlatifs ronflants et autres vertus démocratiques et présentés au monde entier comme modèle achevé de bonne gouvernance , admirablement portés sur le respect scrupuleux des droits humains, se sont révélés, à la pratique, comme le pire drame que les ivoiriens aient jamais vécu .Tel un éléphant dans un magasin de porcelaine , ce régime s’emploie , depuis plus de six ans à briser les vies et espérances des ivoiriens à travers une gouvernance basée sur la catégorisation des citoyens par le rattrapage ethnique aux conséquences désastreuses pour la cohésion sociale et l’unité de notre jeune nation. Cette jeune nation ivoirienne que toute sa vie durant FELIX HOUPHOUET BOIGNY, le Père Fondateur de la Cote d’Ivoire moderne, dont ils se réclament, a contribué à bâtir dans le respect de nos diversités ethniques régionales et religieuses, dans l’Amour, la Tolérance et la Fraternité.

Malheureusement force nous est de constater que depuis ce 11 avril 2011 de triste mémoire, les tenants actuels du pouvoir ont instauré un régime autoritaire à nul autre pareil en Côte d’Ivoire. Les violences, la haine les traques, les arrestations et les emprisonnements arbitraires de milliers de citoyens et des centaines de personnalités proches du PRESIDENT LAURENT GBAGBO , et l’interdiction quasi systématique de toutes activités de masse des opposants , tous actes ayant entrainé l’exil de plusieurs milliers de nos frères et sœurs , loin de leur terre natale .

Désormais et tel dans un Etat qui n’a que faire du droit, les tenants actuels du pouvoir érigent le non-droit en normes, la médiocrité en vertu et l’affairisme tribal clanique et familial en mode de gestion économique. Contrairement à ce qu’ils s’évertuent chaque jour à nous faire croire, la vérité est que la Côte d’Ivoire va mal. Nul ne peut cacher le soleil avec la main, les ivoiriens souffrent, souffrent souffrent …

Dans un tel contexte aussi sombre qu’incertain, les ivoiriens s’interrogent sur leur avenir. Demain sera-t-il meilleur ? L’avenir semble flou aucune perspective à l’horizon, pouvons-nous agir sur notre futur et prendre les choses en main ? Pouvons-nous être un jour maitres de notre propre destin ?

Répondre positivement à cette interrogation légitime des ivoiriens revient à leur donner des raisons de ne point désespérer mais au contraire de croire en leur capacité à surmonter leur souffrance et leur douleur pour rebondir.

C’est pourquoi des partis et personnalités politiques des organisations et personnalités de la société civile et des mouvements patriotiques, conscients des dangers qui menacent le présent et l’avenir des futures générations de notre pays, ont décidé de redonner confiance et espoir au peuple ivoirien en créant une plateforme politique dénommée Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (EDS)

Ils m’ont fait le grand honneur d’en assurer la présidence.

Je mesure l’immense responsabilité qui est la mienne. Je sais qu’avec l’aide de Dieu Maitre du Temps et de l’Histoire et votre soutien constant je réussirai la mission qui m’a été confiée.

C’est donc, à ce titre qu’au-delà des nombreux partisans du PRESIDENT LAURENT GBAGBO J’appelle solennellement toutes les filles et fils de ce pays toutes tendances politiques et origines confondues, toutes les personnes de bonne volonté éprises de justice et de liberté au Rassemblement, à l’Union Sacrée autour de la Mère Patrie, notre COTE D’IVOIRE bien aimée.

Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (EDS) que nous portons sur les fonts baptismaux en ce jour béni du 20 avril 2017 est une exigence de conscience humaine et un impératif catégorique pour la normalisation de la vie politique et sociale et l’unité nationale.

Chers Frères et Sœurs, Honorables Invités Mesdames Messieurs

Certains seraient tentés de se poser la question de savoir pourquoi et encore une autre plateforme de l’opposition ?

En effet, l’histoire des alliances politiques en Côte-d’Ivoire épouse volontairement la courbe des vicissitudes de notre vie en société.

Hier, face au bloc militaro-politique qui manœuvrait à la disparition de la République, notre vénéré centenaire, le patriarche BERNARD BINLIN DADIE réunissait autour de sa plume et de sa notoriété, partis politiques et personnalités de la vie publique au sein du Congrès National pour la Résistance et la Démocratie (CNRD) afin de défendre les valeurs républicaines à la base de la naissance des grandes nations modernes.

Hier aussi, contre les armes choisies par certains de nos frères ivoiriens comme moyens pour la conquête du pouvoir d’Etat, des Ivoiriens profondément attachés à la démocratie ont formé un vaste mouvement de soutien au PRESIDENT LAURENT GBAGBO pour l’élection Présidentielle d’octobre 2010. La Majorité Présidentielle (LMP) ainsi créé a tenu toutes ses promesses, en réussissant dans un environnement hostile et d’insécurité permanente à faire élire LE PRESIDENT LAURENT GBAGBO.

Election proclamée par le Conseil Constitutionnel le 03 décembre 2010 et devant lequel il a prêté serment et été investi au Palais Présidentiel le 04 décembre 2010, Président de la République de Côte d’Ivoire

Mais, c’était sans compter avec le Coup d’Etat international qui renversa le président élu par les ivoiriens le 11 avril 2011.

Coup d’état international qui a entrainé la mort de plusieurs milliers d’Ivoiriens en la mémoire desquels je vous demande de vous lever et d’observer, respectueusement une minute de silence.

Hier enfin, quoi que de création récente, la Coalition Nationale pour la Changement (CNC) et le Front du Refus dont l’existence brève et éphémère est à mettre au compte des soubresauts de la vie politique ivoirienne dans un contexte électoraliste ont porté l’espérance des Ivoiriens à un moment de grande solitude et de musèlement de la démocratie . Leurs victoires et leurs échecs sont à verser au patrimoine commun des démocrates ivoiriens.

A ce niveau de mon propos, qu’il me soit permis de rendre un vibrant hommage à toutes ces ivoiriennes et tous ces ivoiriens qui malgré les calculs politiciens de certains des leurs, n’ont jamais désespéré de la politique ivoirienne et qui demeurent toujours dans la lutte afin d’arracher les libertés confisquées et de tracer de nouveaux sillons d’espoir pour le vaillant peuple de COTE D’IVOIRE.

Chers Frères et Sœurs, Honorables Invités Mesdames, Messieurs,

Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté à son identité propre à elle. Nous sommes et demeurons toujours avec le peuple, nous sommes pour le peuple et au service du peuple ivoirien dans toute son entièreté et sa diversité. Et pour mieux exprimer notre identité je citerai tout simplement le médecin, philosophe et écrivain engagé FRANTZ FANON en disant « nous ne sommes rien sur terre si nous ne sommes pas d’abord esclaves d’une cause, celle des peuples et celle de la justice et de la liberté » fin de citation

Sans ambigüité aucune, et avec détermination et conviction « Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté » épouse ici et maintenant les valeurs de la liberté, de justice de Dialogue, de Démocratie et de Paix en un mot la philosophie politique du PRESIDENT LAURENT GBAGBO qui en est l’Unique Référent Politique. Le PRESIDENT LAURENT GBAGBO ce digne fils du peuple de COTE D’IVOIRE et de l’Afrique, véritable Homme de Paix qui, à l’instar de NELSON MANDELA, PATRICE EMERY LUMUMBA, KWAME N’KRUMAH, THOMAS SANKARA et bien d’autres illustres fils de l’Afrique est entré dans l’Histoire, la Vraie Histoire, celle que ni les hommes ni le temps ne pourront effacer ou falsifier.

Aussi, nous, membres fondateurs de « Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (EDS) fidèles à la philosophie politique de ce Grand Homme d’Etat et malgré les souffrances toujours ressenties par de nombreux ivoiriens, adressons à la COTE D’IVOIRE un Message de Réconciliation Vraie et de Paix.

Non pas la paix par les armes mais la paix des cœurs et des esprits à laquelle aspirent profondément tous les Ivoiriens qui en ont fait leur deuxième religion.

La Paix, fruit d’un Dialogue sincère et constructif qui n’est rien d’autre que le « asseyons-nous et discutons » cher au PRESIDENT LAURENT GBAGBO.

Le Dialogue, l’Arme de Forts, qui est la seule solution pour régler tous les conflits sur cette Terre des Hommes.

De plus Chers Frères et Sœurs, Honorables Invités, Mesdames, Messieurs

LE PRESIDENT LAURENT GBAGBO Homme de Paix et de Dialogue est celui qui par ailleurs, ajoute véritablement la dimension manquante dans la vie de la nation ivoirienne : l’Indépendance Vraie et la Souveraineté.

Ceux qui l’ont injustement déporté à la Prison de la Cour Pénale Internationale (CPI) véritable goulag des puissances occidentales, ont, sans le savoir, ajouté une dimension planétaire à la lutte pour la liberté, la dignité, la démocratie et la souveraineté qui ont toujours été les fondements et son combat politique au service de la COTE D’IVOIRE et de l’Afrique.

Je voudrais affirmer avec force et conviction que dans son incarcération est inscrite la Libération et la Restauration de la COTE D’IVOIRE.

C’est pourquoi Chers Frères et Sœurs, Honorables Invités, Mesdames, Messieurs à EDS nous menons le bon combat.

En effet, il est juste de lutter, de lutter, de lutter encore et toujours pour obtenir la libération du PRESIDENT LAURENT GBAGBO, de la Première Dame SIMONE EHIVET GBAGBO, du Ministre CHARLES BLE GOUDE et de tous les autres prisonniers civils et militaires afin de réconcilier les Ivoiriens et repositionner notre pays sur l’orbite d’un développement harmonieux et partagé.

C’est notre mobilisation active et permanente ici et dans le monde entier, à travers des manifestations ciblées et pacifiques qui permettra la libération de notre leader, de tous les prisonniers politiques civils et militaires et qui sonnera le retour sécurisé de nos frères et sœurs contraints à l’exil.

Oui nous le disons avec force et conviction à la face du monde Laurent Gbagbo, le Père de la Démocratie en Côte d’Ivoire est la pierre d’angle, le chainon manquant pour une réconciliation vraie dans notre pays.

Aucune réconciliation vraie n’est et ne sera possible sans son retour au milieu de son peuple.

En effet, les Ivoiriens dans leur immense majorité portent Laurent Gbagbo dans leur cœur et attendent avec patience, conviction et sérénité son retour.

Chers Frères et Sœurs, Honorables Invités Mesdames Messieurs

L’on serait aussi tenté de se poser la question de savoir quels sont les objectifs que s’assigne notre plateforme politique ?

Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté EDS inspirée par la vision et le combat politique du PRESIDENT LAURENT GBAGBO décline ses principaux objectifs en trois points :

1- La Réalisation de la Vraie Réconciliation Nationale qui exige la libération du PRESIDENT LAURENT GBAGBO, de la 1ère Dame SIMONE EHIVET GBAGBO du Ministre CHARLES BLE GOUDE, de tous les prisonniers politiques civils et militaires ainsi que le retour sécurisé des exilés politiques,

2- La Restauration de la Démocratie et de l’Etat de Droit en Côte d’Ivoire, favorisant la liberté d’expression la liberté d’opinions, l’impartialité de la justice et la lutte contre l’impunité.

3- La Reconquête du Pouvoir d’Etat en 2020 à la faveur d’élections consensuelles libres et transparentes.

Désormais sur l’échiquier politique national, il faudra compter avec EDS qui, nous en sommes profondément convaincu est une alternative crédible pour remporter toutes ces échéances avec le soutien du peuple qui n’a jamais rompu le pacte de confiance qui le lie depuis toujours au PRESIDENT LAURENT GBAGBO.

Chers Frères et Sœurs, Honorables Invités Mesdames, Messieurs

Ces objectifs feront l’objet d’une évaluation afin de se démarquer d’une simple profession de foi.

Ils sont traduits en une dizaine d’engagements pris collectivement et individuellement ce jour, devant le peuple de COTE D’IVOIRE par les parties signataires et qui embrassent tous les secteurs vitaux de la société ivoirienne.

Ils constituent en cela tout un programme d’activités pour la réalisation duquel une mobilisation exemplaire de tous les démocrates est requise !

Chers Frères et Sœurs, Honorables Invités Mesdames Messieurs,

Je voudrais, pour conclure, dire que le temps est venu, frères et sœurs de mettre définitivement fin à la belligérance qui existe depuis plusieurs années dans notre pays. Agissons maintenant pour emmener les tenants actuels du pouvoir à s’inscrire enfin, avec courage et responsabilité dans la vraie réconciliation aux conditions que nous venons d’énoncer.

A l’instar du Révérend Pasteur Martin LUTHER KING JR dont le rêve fut un vibrant plaidoyer pour la réconciliation, la démocratie et l’égalité entre les blancs et noirs aux Etats-Unis d’Amérique , rêve vécu et réalisé par NELSON MANDELA dont le long chemin vers la liberté contribua à l’abolition de l’apartheid en Afrique du Sud , donnons-nous les moyens de faire en sorte que la réconciliation ne soit pas, comme c’est le cas actuellement galvaudée et factice ni seulement un rêve mais une Réalité Vivante sur cette Terre Bénie de Côte d’Ivoire , Terre d’Hospitalité et d’Espérance Promise à l’Humanité.

C’est pourquoi, à EDS fidèles à la politique du « asseyons-nous et discutons » que ne cesse de nous enseigner notre leader le PRESIDENT LAURENT GBAGBO, et prenant à témoin le peuple ivoirien, les peuples africains et l’opinion internationale en toute humilité et en Véritables Artisans de Paix, dans l’intérêt supérieur de la nation, nous déclarons solennement être Ouvert et Disposé à un Dialogue franc sincère et constructif avec les tenants actuels du pouvoir, pour parler de la COTE D’IVOIRE. La COTE D’IVOIRE qui nous appartient à tous. La COTE D’IVOIRE notre patrimoine commun.

Ce n’est qu’à cette condition, Frères et Sœurs qu’ensemble nous relèverons les Défis de la Réconciliation Nationale Vraie et de la Reconquête du Pouvoir d’Etat en 2020 et bâtirons dans le Bonheur et la Paix retrouvée une Nation Ivoirienne Forte Unie Solidaire Souveraine et Fraternelle.

QUE DIEU QUI EST AMOUR JUSTICE ET VERITE NOUS GARDE ET BENISSE LA COTE D’IVOIRE

Je vous remercie

