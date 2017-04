Face à la menace United, le Barça «accélère» pour attirer Serge Aurier

Décidément, l’international de Côte d’Ivoire Serge Aurier a la cote. Après Manchester United et José Mourinho, avec qui le latéral droit ivoirien s’est entretenu, c’est au tour du FC Barcelone de passer à l’offensive.

«Mon avenir ? Je suis encore là. Pour l’instant je suis Parisien, j’ai un contrat jusqu’en 2019. On verra bien». Interrogé au micro de Stade 2, sans doute échaudé par toutes les polémiques dont il a fait l’objet ces derniers mois, l’arrière droit du Paris Saint-Germain préférait donc en dire le moins possible pour ne pas à nouveau faire la Une de l’actualité.

Le Barça aime Aurier

Pas franchement étonnant dans la mesure où le jeune homme de 24 ans sait bien qu’il dispose d’une certaine cote sur le marché des transferts. Ces derniers jours, Manchester United s’est positionné, et le numéro 19 francilien est apparu séduit par le projet exposé par José Mourinho au cours de nombreux échanges. Seulement, les Red Devils ne sont pas seuls sur le coup, et L’Équipe précise que le FC Barcelone est passé à l’offensive dans ce dossier.

Déjà apparu dans la course cet hiver, le club catalan est revenu à la charge par l’intermédiaire d’Ariedo Braida, chargé du scouting à l’international. Une entrevue a même eu lieu avec les représentants du défenseur il y a de cela une dizaine de jours, et l’intéressé attend tout de même de savoir qui sera le prochain coach catalan avant de se prononcer. À suivre donc.

Khaled Karouri

Footmercato.net

