Côte-d’Ivoire: Le chef d’État-major particulier du Président ivoirien décoré par la France

Au nom du Président de la République française, l’ambassadeur de France à Abidjan SEM, Georges Serre, a remis les insignes de chevalier de l’ordre national du mérite au général de division Diomandé Vagondo, jeudi 20 avril 2017, à la Résidence de France à Cocody.

Le diplomate français a salué les mérites du Chef d’état- major particulier du président Alassane OUATTARA, pour avoir su redonner vie à la sécurité présidentielle, après la dure crise de 2011. Il a également noté sa contribution au renforcement de la coopération militaire entre les deux pays, la France et la Côte d’Ivoire.

Ému et fier de recevoir cette haute distinction, le récipiendaire a traduit aux autorités françaises, toute sa gratitude. Il a dit rendre gloire à Dieu et vouloir partager sa joie avec tout son entourage, notamment avec tous ceux qui ont contribué à l’évolution de sa vie et de sa carrière professionnelle. Parmi ces personnes, le général Diomandé Vagondé a cité le président de la République SEM Alassane Ouattara. Il n’a pas oublié son épouse, et celle qu’il appelle affectueusement sa « maman », Mme Henriette Dagri Diabaté, la Grande Chancelière de Côte d’Ivoire.

Des personnalités politiques et militaires ont rehaussé de leur présence la cérémonie qui a pris fin par la remise d’un présent à l’ambassadeur de France et par un cocktail.

Alice O, avec une correspondance particulière

Afrikipresse/L’Intelligent d’Abidjan

