Le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly aura l’opportunité d’échanger avec la diaspora ivoirienne aux Etats-Unis.

Ce samedi se tiendra la rencontre entre le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et la diaspora ivoirienne aux Etats-Unis d’Amérique. Une réunion attendue par de nombreux jeunes cadres ivoiriens, rentrés au pays dès l’avènement au pouvoir du Dr Alassane Ouattara pour répondre à son appel, mais, vite retournés, suite à des déceptions.

En face d’eux, s’est dressée la muraille des coups bas de positionnement et du racket. Le projet sur lequel ces ivoiriens se sont sentis floués a été indubitablement, celui des logements sociaux.

En fait, le Premier Ministre, par ailleurs Grand Commis de l’Etat et homme de decision aura l’opportunité de constater de visu la colère qui bouillonne chez ses compatriotes. Nul doute que les échanges qui seront empreints de courtoisie n’en seront pas moins virulents et directs. Des vérités seront dites sur la grande déception face à l’incapacité de dépassement et de mutation sociale tant attendus par les ivoiriens.

La diaspora ivoirienne qui vit aux Etats-Unis n’a pu trouver ses marques sur la route de l’émergence du pays. Mais, avec la foi qu’avec le Président Alassane Ouattara, le changement qualitatif du pays est encore possible, les ivoiriens répondront une fois de plus encore, massivement, à l’invitation de l’Ambassadeur « everywhere I Go » Daouda Diabaté.

Mankoun Kouassi

