CÃ´te dâ€™Ivoire: Des Ã©tudiants pasteurs du Centre de formation biblique de BouaflÃ© reÃ§oivent leur diplÃ´mes

Au total, 18 étudiants pasteurs ont reçu, samedi, leur diplôme, à l’issue d’une formation au Centre de formation biblique pour pasteur et responsables d’église de Bouaflé (CFBP), lors d’une cérémonie organisée à Bouaflé au centre culturel Henri Konan Bédié. Cette formation de 18 mois vise à approfondir la connaissance théologique des serviteurs de Dieu afin d’être efficaces sur le terrain.

Le représentant du parrain, le député Adié Dominique a conseillé à ses filleuls d’être humbles, respectueux, honnêtes et sincères dans l’exercice de leur nouvelle fonction. « Un pasteur doit être courtois sympathique et généreux et fidèles et faire attention à l’argent », a-t-il fait savoir, en présence de nombreux dignitaires.

(AIP) –

