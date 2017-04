Tribune-Présidentielle française: pourquoi je voterai Marine Lepen

Parce que je ne supporte pas cet acharnement contre Marine Lepen, ni cet abaissement/aplatissement de tous face à Emmanuel Macron, un candidat qui sera manipulé par ceux qui l’ont fabriqué et les mêmes partis politiques qui se rallient à lui pour perpétuer leur système, je voterai la candidate du Front national.

À travers les législatives on en saura un peu ! Cela dit, je pense que ça suffit de continuer de fermer les yeux pour choisir se dresser contre le Front national , et présenter Macron comme un candidat anti-système, anti-parti , alors qu’il est en réalité le produit des vrais tenants du système qui l’ont sorti de leur laboratoire, pour échapper à la colère du peuple contre cette élite et ce système qui ont conduit sans le FN, la France dans l’abîme.

Que pourra changer Macron avec eux , avec ces mêmes partis et puissances d’argent et d’affaires ?

Pourquoi veut-on faire douter ceux qui soutiennent Marine Lepen , d’accéder un jour démocratiquement au pouvoir , avec chaque fois des accents révolutionnaires et passionnés pour parler de la sauvegarde d’une République pourtant assassinée tous les jours , qu’on ne songe à sauver que seulement face aux Lepen !?

L’élection Chirac n’a pas sauvé la France , malgré cette mobilisation historique de 2002!

15 ans après la France a sombré, nonobstant le barrage fait pour bloquer le père. 15 ans après on n’en tire pas encore toutes les leçons ? Pourquoi créer Macron et abandonner les valeurs de chacun pour présenter Marine Le Pen contre le diable ?

De toutes les façons , même s’il est clair qu’elle elle ne fera rien – ou pas tout – de ce quelle dit , Lepen demeure un choix d’un nombre important de français et de françaises ; et on ne peut continuer à ignorer cela et laisser les mêmes » fabriquer » des fausses solutions, comme Macron, par rapport aux aspirations de la France de tous et pour tous !

Affaire à suivre !

Alice Ouedraogo

