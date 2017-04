Côte d’Ivoire: En conclave en France, le GRAPA-PDCI appelle à la libération de tous les prisonniers politiques (six résolutions)

GRAPA-PDCI

Groupe de Réflexion et d’Appui au Programme d’Action du PDCI – RDA

Parti démocratique de Côte-d’Ivoire

RESOLUTIONS DU CONCLAVE DE CHARTRES 2017

En présence de son Président exécutif Mr Tébily Roger Loué, s’est réuni Les 13 et 14 avril 2017, le conseil politique du GRAPA-PDCI avec les présidents des sections d’Europe, des USA-Amérique du nord et en vidéoconférence avec la section de Côte d’Ivoire, à l’Hôtel Jehan de Beauce de Chartes (France)

THEME : Un PDCI – RDA, mobilisé pour la reconquête du pouvoir d’État en 2020.

SITUATION SOCIO- POLITIQUE

1.1 Réconciliation et cohésion sociale

Le GRAPA-PDCI, (1) se félicitant de la participation du PDCI – RDA au gouvernement et de la nomination d’un cadre du parti Mr Daniel Kablan Duncan à la vice-présidence de la république (2) ; recommande à la direction du parti plus précisément au président Henri Konan Bédié, d’user de tout son poids auprès du président de la République Alassane Ouattara afin qu’il puisse décrisper le climat politique ivoirien. En libérant tous les détenus politiques y compris l’ex-première dame, Mme Simone Gbagbo.

1.2 L’affaire Agro-business

Le GRAPA-PDCI recommande à la direction du PDCI- RDA de : (1) s’imprégner de la situation et s’approprie la gestion de cette crise (2) demander à toutes les parties (gouvernement, promoteurs et souscripteurs) d’éviter les actes et les propos contraires à l’apaisement. (3) Demander au gouvernement de faire en sorte que le montant (le capital) investi soit au moins remboursé aux souscripteurs avec l’état comme superviser et garant de ce remboursement.

(4) demander au gouvernement la mise en place d’une commission nationale pour réfléchir sur les conditions d’un développement de l’agro-bizness compatible avec nos lois, afin de relancer cette activité manifestement prometteuse.

1.3 Les mutineries

Le GRAPA-PDCI Condamne cette manière indisciplinée d’opérer de l’armée ivoirienne et soutient toute initiative légale du gouvernement ayant pour but d’empêcher l’installation du désordre dans le pays.

2 Le PDCI – RDA

Le GRAPA – PDCI recommande à la direction du parti de : (1)

Se donner comme objectif premier la reconquête du pouvoir d’état en 2020 (2) se rapprocher de la base en organisant régulièrement des tournées de sensibilisation et de mobilisation dans toutes les délégations régionales, départementales, et communales. (3) mettre en place un calendrier de formation politique des militants du parti pour l’organisation de séminaires thématiques éclatés sur toute l’étendue du territoire ivoirien.

3 PDCI – RDA et RHDP

Le GRAPA-PDCI recommande à la direction du parti de ; (1) revoir ses rapports avec les autres partis membres du RDPH en revenant sur les fondamentaux qui ont prévalus sa création le 18 mai 2005 (2) organiser la convention du PDCI –RDA au plus tôt fin 2018 /2019 pour désigner le candidat du parti à l’élection présidentielle de 2020.(3) réactiver les commissions thématiques afin de produire un programme de gouvernement adapté aux aspirations de la population ivoirienne.

4 Élections, mobilisation et sensibilisation

Le GRAPA -PDCI (1) met en mission toutes ses représentations d’où qu’elles opèrent de prendre langue avec les ivoiriens sans distinction aucune pour une mobilisation et sensibilisation au plan national et international. Et ce, pour un engagement capitalisé et déclaré de tous en vue de la reconquête du pouvoir d’état en 2020 par le PDCI –RDA. (2) soutient et appuie la résolution du séminaire du parti et recommande à la direction du parti de mettre tout en œuvre pour leur mise en application.

5 Le 13eme Congres du PDCI – RDA

GRAPA-PDCI se donne rendez – vous en assises extraordinaires à Philadelphie – aux États Unis en 2018. Durant ces assises il sera préparé la contribution du GRAPA- GRAPA sur les différentes thématiques en vue du congrès du PDCI – RDA en principe prévu pour Octobre 2018.

6 Motion spéciale

Le GRAPA-PDCI (1) réaffirme son affiliation au PDCI-RA, en tant qu’organe spécialisé de celui-ci. Le but suprême du GRAPA-PDCI est le rayonnement du PDCI-RDA et l’essor de la nation ivoirienne.

(2) apporte son soutien à la direction du parti (3) adresse ces encouragements au secrétariat exécutif.

Le conclave

Chartres, le 14 avril 2017

