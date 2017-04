Côte-d’Ivoire: Djédjé Mady ne sait « pas comment remercier Madame Dominique Ouattara»

La 5ème caravane ophtalmologique de Children Of Africa fait escale à Saïoua/Pr. Alphonse Djédjé Mady « Je ne sais pas comment remercier Madame Dominique Ouattara »

Pour sa 2ème journée dans le Haut-Sassandra, la 5ème caravane ophtalmologique de la Fondation Children Of Africa a marqué un arrêt à Saïoua, le village natal du Professeur Alphonse Djédjé Mady, Président du Conseil Régional. En effet, Madame Dominique Ouattara Présidente de Children Of Africa et initiatrice de cette campagne ophtalmologique gratuite a souhaité que ses équipes fassent une escale dans ce village en raison des liens fraternels qui la lient au Président du Conseil Régional du Haut-Sassandra.

C’est l’enceinte de l’école primaire publique (EPP) de Saïoua qui a accueilli les équipes de la 5ème caravane ophtalmologique de Children Of Africa. Lors de cette étape ce sont 2.039 enfants qui ont été consultés et soignés gratuitement et 57 enfants ont reçu gratuitement des lunettes pharmaceutiques pour corriger leur déficience visuelle.

Outre les populations sorties nombreuses à la première heure, les autorités de la Région et celles de la circonscription administrative de Saïoua n’ont pas voulu, se faire conter cette escale médicale gratuite.

Dès leur arrivée en début d’après-midi, les autorités administratives et politiques ont pu visiter les camions mobiles et le dispositif mis en place par l’équipe de la Fondation de Madame Dominique Ouattara. Après la visite du lieu, les responsables administratives ont livré, leur sentiment par la voix du Sous-Préfet de Saioua, Kouassi Kouadio Ambroise.

Prenant la parole au nom du Préfet du Département d’Issia, présent à cette occasion, le Sous-Préfet de Saïoua, Kouassi Kouadio Ambroise s’est exprimé en ces termes. « Je voudrais tout d’abord dire merci, à la Première Dame (Mme Dominique Ouattara, Présidente-Fondatrice de Children Of Africa, ndlr) pour avoir pensé, à la circonscription administrative de Saïoua qui est, une Sous-Préfecture vaste. En demandant de façon expresse que, cette caravane se dirige vers Saïoua pour prendre les enfants en compte, je ne peux qu’être heureux et lui dire merci. Effectivement, vous l’avez constaté, nous avons pu mobiliser plus de 3000 enfants dans les villages et campements qui sont en route pour Saioua pour se faire dépister, recevoir les premiers soins, et connaître leur état de santé. Je pense bien que, l’initiative est bonne et je voudrais en même temps dire merci au Président du Conseil Régional qui non seulement a fait, le déplacement, participer à la mobilisation, mais il aussi trouvé 3000 baguettes de pains pour permettre aux enfants d’avoir de quoi à manger et de rester sur place jusqu’à 19 heures pour se faire examiner. Notre souci le plus ardent est de nous accorder plus de deux (02) jours pour pouvoir prendre tous les enfants de Saioua en charge. Cela me ferait vraiment plaisir en tant que premier responsable de la circonscription», a déclaré le Sous-Préfet de Saïoua.

Intervenant à son tour, le Pr. Alphonse Djédjé Mady, Président du Conseil Régional du Haut-Sassandra a exprimé ses sentiments de reconnaissance, à la Présidente-Fondatrice de Children Of Africa. « Je ne sais pas comment remercier Madame Dominique Ouattara qui effectivement a pris, cette décision de faire arrêter la caravane ophtalmologique à Saïoua, capitale du canton Yobolo, qui est mon village. C’est des sentiments de reconnaissance que je voudrais exprimer à Mme la Première Dame, pour cette marque d’affection, de sympathie. Que faire pour la mériter sinon de réussir la mobilisation, et c’est ce que nous essayons de faire. Tout ce que nous pouvons mettre en œuvre pour mériter cet acte que nous pose la Première Dame, nous le ferons. Que Dieu fasse que ses actions humanitaires qu’elle entreprend dans le cadre de Children Of Africa puissent continuer et porter fruits et que tous ses efforts soient reconnus pour les bénéficiaires que nous sommes. Merci à la Première Dame qui a fait l’escale particulière à Saïoua. Je luis dis infiniment merci », a remercié le Président du Conseil Régional du Haut-Sassandra.

Rappelons qu’après l’étape de Saïoua, l’équipe de Children Of Africa sera dans le courant de cette semaine à Vavoua, Zoukougbeu et Daloa.

DirCom Children Of Africa

