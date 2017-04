CÃ´te-d’Ivoire FÃªte de la libertÃ© du Fpi Ã  AkourÃ© â€“ Lâ€™Ã©vÃ©nement menacÃ© par les pro-Affi

Par Connectionivoirienne

Le 30 avril prochain, les pro-Sangaré du Fpi ont décidé de célébrer la traditionnelle fête de la liberté à Akouré dans le département d’Alépé. Une importante délégation de la frange fidèle à Gbagbo conduite par Abou Drahamane Sangaré s’est rendue dans le village le weekend dernier pour une visite d’inspection des lieux choisis pour célébrer l’événement. A cette occasion Sangaré a entretenu les militants et en retour, il a reçu les clés du village des mains du chef de village.

Si à quelques jours de l’événement, les pro-Sangaré mobilisent pour un record de participation des militants, les pro-Affi ont décidé de leur côté de s’inscrire dans le sabotage. Ils entreprennent depuis l’annonce de la célébration, des démarches pour la faire capoter. L’on apprend que le président qui se prévaut de la légalité, a envoyé une lettre à la chefferie de ce village avec un ton menaçant. Il invite les autorités coutumières à ne pas s’immiscer dans la crise au Fpi en cautionnant la fête. Le chef d’Akouré y aurait opposé une fin de non-recevoir, arguant qu’il n’a pas à interdire qui que ce soit dans son village où tout le monde serait le bienvenu.

La nouvelle trouvaille des pro-Affi face à cette attitude qu’ils jugent désinvolte est de distiller des menaces ouvertes sur l’événement via les réseaux sociaux. Sur Facebook, des messages du genre «Fête de la liberté de Sangaré à Alépé. La porte ouverte à l’affrontement si les autorités ne prennent pas leurs responsabilités » ou encore «Prétendue fête de Sangaré à Akouré. La direction du FPI a tranché : Il n’y aura pas de fête du FPI à Akouré ».

De leur côté, les pro-Sangaré se disent sereins et continuent la mobilisation. « Personne ne peut nous empêcher de fêter », a déjà averti Sangaré. Et le ton monte, présageant d’une confusion qui donnerait les coudées franches aux autorités préfectorales pour sévir en interdisant la fête de la liberté. Une vieille stratégie qui a fait recette.

SD à Abidjan

