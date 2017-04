Côte d’Ivoire: Papa Wemba immortalisé un an après son décès au Festival des musiques FEMUA

Magic System immortalise Papa Wemba, un an après son décès à Abidjan (REPORTAGE)

Le groupe Magic System, organisateur du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA) a rendu hommage lundi au chanteur congolais Papa Wemba décédé en 2016 lors de sa prestation à la 9e édition dudit festival, à Abidjan.

« Hier, aujourd’hui et demain. Viva Wemba », lit-on sur le poster géant dressé à l’effigie de l’illustre disparu, au bas duquel sont posées posé plusieurs gerbes de fleurs.

Des milliers de personnes ont convergé vers la place publique d’Anoumabo, bourgade située dans la commune de Marcory (Sud d’Abidjan) baptisée au nom de l’ex-chanteur congolais en présence de nombreuses personnalités dont les ministres ivoirien et congolais de la Culture suivi d’une parade de sapeurs ( personne accordant une grande importance à l’art du vêtement) arborant des vêtements de marques.

Pour commémorer le premier anniversaire de la disparition de Jules Shungu Wembadio Pene Kikumba dit Papa Wemba, qui « s’est écroulé », écroulé sur scène du FEMUA 9 en pleine prestation, les organisateurs du festival ont tenu à faire jouer son orchestre Viva la musica pour « terminer » le spectacle inachevé il y a un an.

Tour à tour se sont succédé sur le podium, le groupe Kitoko, un orchestre congolais basé à Abidjan, la rappeuse Nash pour qui Papa Wemba était « un père qui n’a pas hésité à lui tendre la main ».

De 23H57 GMT à 00H53, « Neymar » (surnom de l’un des musiciens) et ses amis égrènent des titres tels que « Maria Valencia, Show me the way » repris en chœur par la forte communauté congolaise présente.

A l’entame de « Blessure », titre dans lequel l’ex-patron de l’orchestre Viva La Musica chante sa douleur après la disparition de King Kester Emeneya, ancien -membre de l’orchestre, des fans et proches de l’ex-chanteur musicien dont Marie-Laure Yoane manager Afrique du groupe éclatent en sanglot.

« C’était mon idole. C’est quelqu’un que j’ai toujours apprécié de par sa musique », lance Eudoxie Yao, « la diva des réseaux sociaux », qui a été invitée en mars au Congo pour lui rendre hommage, dans le cadre du festival de la sapelogie féminine.

Diakité Sékou, la vingtaine et propriétaire d’une boutique de vente de vêtements, qui a « passé de bons moments » avec le chanteur en 2016 avant que le drame ne se produise n’a pas voulu manquer le concert donné par l’orchestre de son idole.

« L’année dernière, nous sommes allés accueillir Papa à l’aéroport, nous l’avons conduit à son hôtel et même participé à l’émission C Midi (programme diffusé sur la télévision nationale) », se souvient ce conseiller vestimentaire pour qui « Il (Papa Wemba) est toujours présent dans nos mémoires ».

Entouré de ses amis sapeurs dont Chris Karter, il célébre à sa manière celui qui les a inspirés, un an après sa disparition.

Le FEMUA 10 est prévu de mardi à dimanche à Anoumabo et Adiaké (95,3 Km d’Abidjan) avec la prestation de plusieurs stars de la musique africaine dont Tiken Jah Fakoly (Côte d’Ivoire), Marema (Sénégal), Bisa kdei (Ghana), Black M, Singuila (France) ou encore Soul Bangs (Guinée).

