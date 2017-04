La FESCI en Côte-d’Ivoire fête ses 27 ans: Un vibrant hommage rendu aux anciens du mouvement

La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) a marqué ses 27 années d’existence par une célébration, à l’amphi 6 de l’université Félix Houphouët Boigny, au cours desquelles un hommage a été rendu aux aînés et aux disparus du mouvement. L’ancien secrétaire général de l’organisation, Blé Guirao, a pris part à cette célébration qui a eu lieu vendredi. Il a exhorté les membres de la FESCI à œuvrer de sorte à se poser en modèles. « Soyez des étudiants qui travaillent et qui obtiennent des diplômes pour être des modèles afin de mériter l’admiration et le respect des autres étudiants », a-t-il lancé. « La FESCI est debout après avoir été perturbée. Et cette organisation ne doit pas mourir », a lancé celui que les Fescistes appellent BDB.

