La Côte-d’Ivoire va émettre un emprunt eurobond de 1 milliard $, d’ici juillet 2017

(Agence Ecofin) – Après ses deux eurobonds en 2014 (750 millions $) et en 2015 (1 milliard $), le gouvernement ivoirien prévoit de lever 1 milliard $ d’obligations libellées en devises étrangères, selon des sources proches du processus, a révélé ce mercredi, Bloomberg.

Cette émission sur le marché international de la dette, la première depuis 2015, permettra au gouvernement du président Alassane Ouattara de financer plusieurs projets d’infrastructures.

En attendant un communiqué officiel du gouvernement, l’eurobond d’une maturité de 10 ans, devrait être lancé entre juin et juillet 2017.

En prélude à cela, un roadshow aura lieu à Londres et aux Etats-Unis pour rencontrer des investisseurs et les banques qui seront engagées en tant qu’intermédiaires des transactions révèlent Bloomberg.

Joint au téléphone par le site américain d’information financière, Bruno Koné, le porte-parole du gouvernement, a confirmé que la Côte d’Ivoire envisageait d’émettre des eurobonds cette année, sans donner plus de détails.

Jeudi dernier, le président Alassane Ouattara avait annoncé que son gouvernement réduirait les dépenses budgétaires au titre de l’exercice 2017 de 10% en raison de la baisse des prix du cacao. Alors que cette diminution des prix pèse sur les recettes du pays, les dépenses ont grimpé suite aux versements de primes et d’arriérés aux soldats et aux fonctionnaires, un peu plus tôt cette année.

Fiacre E. Kakpo

Commentaires Facebook

Commentaires