Mine d’or d’Ity Côte-d’Ivoire: Des populations lancent un ultimatum à la direction pour le respect d’un accord avec des licenciés

La direction de la société des mines d’or d’Ity située à l’ouest dans le département de Zouan-Hounien, a licencié « abusivement » 33 employés en février dernier, comme alors relayé par Koaci.

Les agents déflatés avaient observé une grève qui avait pris fin après une négociation entamée par les autorités administratives et coutumières.

Suite à cela, un accord avait été signé entre la direction de la mine et les ex employés sous la supervision du Préfet du département et une délégation du ministère des mines et de l’énergie. Mais depuis lors, et selon nos informations, il se trouverait que les responsables de cette mine refusent sa mise en application.

La jeunesse de la région après concertation a donné un ultimatum de 48h à la direction de la mine d’or d’Ity afin d’appliquer ledit accord.

« Suite à un licenciement abusif de 33 agents de la société des mines d’or d’ITY. Le 9 février 2017 la population a entamé une grève qui a abouti à un accord entre la direction générale de la SMI et la population. Accord signé sous la supervision de Mr le préfet du département de Zouan Hounien et d’une délégation du ministère des mines et de l’énergie. Contre toute attente depuis la signature de l’accord, le directeur de la SMI, Mr Bradley refuse la mise en application dudit accord et la réparation des droits coutumiers réclamés par la population. Au regard de ce comportement de défiance, la jeunesse a après une série de réunion lance un ultimatum de 48heures pour l’application, sans condition ni délai de l’accord auxquels des cas, la direction de la SMI sera responsable de tous se qui adviendra », a prévenu la jeunesse dans une note parvenue mardi à notre rédaction.

