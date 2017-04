Football Gabon: Décès en plein entrainement de Moïse Brou Apanga, défenseur ivoiro-Gabonais

Serge Alain Koffi

Le défenseur gabonais d’origine ivoirienne Moïse Brou Apanga est mort mercredi à l’âge de 35 ans en pleine séance d’entraînement avec son club, le FC 105 de Libreville, a annoncé la Fédération gabonaise de football.

L’ex-sociétaire de Brest (France) est né le 4 février 1982 à Abidjan (Côte d’Ivoire) mais a été naturalisé gabonais.

Moïse Brou Apanga commence le football à Abidjan puis part en Roumanie à l’âge de 15 ans avant d’arriver en Italie à l’âge de 18 ans. Il se retrouve alors sans club après une longue blessure et revient à Abidjan avant de signer au FC 105 Libreville, l’un des clubs phares du Gabon dans lequel il évolue de 2006 à 2008.

En août 2008, il signe un contrat de deux ans avec le Stade brestois en Ligue 2 française

En mai 2010, il prolonge son contrat de trois avec le Stade brestois avec lequel il évoluera en Ligue 1 pendant la saison 2010-2011.

Il ne dispute aucun match de championnat lors de la saison 2011-2012 en raison de blessures.

Le 5 octobre 2012, il résilie son contrat avec le Stade brestois, revient au Gabon et s’engage d’abord avec le club local du Manga Sport avant de rejoindre de nouveau le FC 105.

Moïse Brou Apanga avait été sélectionné pour la première fois avec les Panthères du Gabon en 2007 par le sélectionneur français d’alors Alain Giresse et avait disputé les CAN 2010 et 2012.

Il totalisait (Je préfère le présent) 29 sélections en équipe du Gabon pour 1 but inscrit.

