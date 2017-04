Macron pour le maintien du Franc CFA

Lu pour vous

Macron (candidat aux présidentielles françaises) :

»Le Franc CFA a un avenir en Afrique. Je note qu’en général les gouvernements africains restent, avec raison, attachés aux deux espaces monétaires (Afrique centrale et Afrique de l’Ouest) qui constituent la zone du franc CFA et qui contribuent à la stabilité économique et à l’intégration régionale ». Source: Jeune Afrique

Marine Le Pen, a promis rompre les liens « opaques » entre la France et l’Afrique. En somme, casser la Franceafrique.

Commentaires Facebook

Commentaires