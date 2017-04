Côte d’Ivoire: Le Commandant de l’ONUCI, le général Didier L’Hôte fait commandeur de l’Ordre national

Le Commandant de l’Opération des nations unies en Côte d’Ivoire (Onuci), le général de division Didier L’Hôte, a été distingué le 27 avril 2017, à l’Etat-major des Forces armées de Côte d’Ivoire (Faci) sis au Camp Galliéni-Plateau. L’officier général onusien a été fait commandeur de l’Ordre national par le général de division Touré Sékou, chef d’Etat-major général des Faci.

Le général de division Touré Sékou a saisi cette pour rendre un hommage à l’officier supérieur français pour l’excellente relation qui a toujours prévalu entre les Forces de sécurité et de défense ivoiriennes et les Forces onusiennes en Côte d’Ivoire, le temps de son commandement à la tête de l’Onuci.

« …Depuis 2014, vous avez commandé sans discontinuité la force de l’Onuci, d’abord comme adjoint, commandant par intérim entre février et juin 2014, puis comme commandant de la force en titre à partir de juillet 2014. Vous avez toujours agi en étroite collaboration avec vos frères d’armes de la Côte d’Ivoire…», a indiqué le général Touré Sékou. Avant de rappeler les nombreuses actions menées par l’Onuci depuis le niveau stratégique jusqu’au niveau tactique, en faveur des Faci et des populations ivoiriennes sous l’impulsion du récipiendaire.

Le général de division Didier L’Hôte a remercié les autorités ivoiriennes et le haut commandement des Faci pour cette distinction. « J’éprouve une grande fierté pour cette décoration dont je connais la valeur et la portée symbolique du grade de commandeur. Je suis un soldat et je ressens les marques de sympathie que vous, mes frères d’armes, êtes en train de m’adresser », s’est réjoui l’officier général onusien.

Pour rappel, le général de division Didier L’Hôte a participé à plusieurs missions onusiennes, notamment au Kossovo, en Bosnie Herzégovine, en Macédoine, au Liban et en Afghanistan. Il a également servi sur de nombreux théâtres d’opérations où la France a été présente, notamment au Tchad, en République de Djibouti, en République centrafricaine, au Gabon, au Sénégal, au Rwanda, au Congo, au Mali et en Tanzanie.

Présent en Côte d’Ivoire depuis février 2014, d’abord comme adjoint de la force de l’Onuci, il est passé commandant de la force onusienne en titre, à partir de juillet 2015.

Alain Zama

Fraternité Matin

