Côte d’Ivoire EDS – Armand Ouégnin chez le doyen Bernard Dadié pour « prendre ses bénédictions »

Après la signature de sa charte le 20 avril dernier, la plateforme EDS (Ensemble pour la démocratie et la souveraineté) inspirée par le Fpi de Sangaré a été présentée le vendredi 28 avril 2017 à Bernard Dadié. L’écrivain à la bibliographie profuse, politicien engagé de gauche et doyen d’âge (il est centenaire) est partie prenante de la dernière-née des coalitions politiques avec le Congrès national de la résistance pour la démocratie (Cnrd).

Armand Ouégnin était accompagné de son bureau et des membres signataires d’Eds parmi lesquels, Sangaré Abou Drahamane du Fpi et Abou Cissé, connu comme l’oncle du président Ouattara. « Je suis venu voir le père pour recevoir ses bénédictions. Nous sommes venus lui dire que nous nous tenons prêts à mener la lutte pour la dignité, la souveraineté et la démocratie qu’il a toujours menée. Bernard Dadié, c’est toute une histoire, il est l’histoire de la Côte d’Ivoire. En écrivain engagé, il a toujours défendu les bonnes causes comme le disait le président Laurent Gbagbo. Dadié a fait plus. Il s’est engagé auprès de son fils Laurent Gbagbo lorsque le pays a été attaqué en 2002, il a créé le Cnrd pour engager le combat de la résistance. Récemment quand le président Gbagbo a été déporté, il a lancé la pétition internationale avec le premier ministre Kofigoh du Togo pour demander la libération du président et cette pétition a eu un écho très favorable », a dit Armand Ouégnin pour situer l’objet de sa visite.

Par la suite, Bernard Dadié a conduit lui-même le rituel de bénédiction dans la pure tradition africaine avec libation et évocation des mânes, des conseils et des paroles fortes.

Pour son agenda, M. Ouégnin a annoncé une conférence de presse les prochains jours au cours de laquelle il va dévoiler les principaux axes de son plan d’action en tant que leader de la nouvelle plateforme. Pour l’heure, il est attendu à Akouré (département d’Alépé) à la fête de la liberté organisée par le Fpi fidèle à Gbagbo. Ouégnin sera présenté aux militants et il devrait y prendre la parole.

