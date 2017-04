Le ministre Adama Bictogo, président du comité d’organisation national des pré-congrès éclatés du Rassemblement des Républicains (Rdr), était présent à la cérémonie d’ouverture du pré-congrès de la commune de Koumassi, le vendredi 28 avril 2017.

Dans son adresse aux militants, il a évoqué les années difficiles du parti d’Alassane Ouattara, notamment, les premières heures de sa création (en septembre 1994). Selon lui, les leaders du parti ont énormément souffert de la traque dont ils étaient l’objet de la part du pouvoir de l’époque (Henri Konan Bédié était le Président de la République. Ndlr).

« Nous avons beaucoup souffert. Je me souviens encore de nos réunions clandestines en 1994. Nous étions continuellement aux portes de la prison. Je me souviens encore de ma première réunion tenue ici à Koumassi dans une salle exiguë, pour éviter de me faire prendre. Mais, nous avons tenu jusqu’à ce que nous soyons là où nous sommes aujourd’hui. Simplement parce que vous nous avez soutenu de tout temps », a-t-il rappelé.

Adama Bictogo a invité les militants à se tenir prêts pour les batailles à venir : « le Rdr doit remporter tous les prochains combats électoraux. Ce congrès est celui de la reconquête des cœurs. Nous devons gagner les municipales, les législatives, les régionales et même la présidentielle. Tenez-vous prêts ».

« Désormais ça sera le Rdr d’abord. C’est le slogan. Nous avons trop donné. Maintenant, c’est le Rdr d’abord. C’est pourquoi je vous invite à travailler à un Rdr fort car, nous devons tout prendre. Les gens peuvent tout nous enlever, sauf le Rdr », a dit Bictogo pour clore son intervention.

Jean-H Koffo

Afrikipresse

