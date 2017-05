Nice de Jean Michaël Seri fait exploser les nerfs du PSG (3-1)

Pour Paris, c’est probablement le faux pas de trop. Battu à Nice (3-1) en clôture de la 35e journée, le club de la capitale se retrouve à trois points du leader monégasque, avec un match de plus au compteur et une différence de buts défavorable.

Les Parisiens ont terminé à neuf, après les expulsions de Motta et de Di Maria. L’ASM n’a jamais été aussi proche du titre.

Nice a fait exploser le PSG. Les joueurs de Lucien Favre ont remporté le choc de la 35e journée de Ligue 1 face au PSG ce dimanche soir à l’Allianz Riviera (3-1). Encore séduisants dans le jeu, les Aiglons ont ouvert le score par Balotelli (26e) puis Ricardo Pereira a doublé la mise (48e).

Les Parisiens sont revenus au score grâce à Marquinhos (64e) mais ils ont perdu leurs nerfs et Donis les a sanctionnés (90e). Toujours troisièmes, les Aiglons reviennent à trois longueurs de leurs adversaires du soir qui comptent trois points de retard et un match de plus sur Monaco.

Paris a certainement dit adieu au titre après cette défaite.

Le facteur X : Les nerfs du PSG

Ce n’est pas la première fois cette saison que la faillite du PSG est surtout mentale. La défaite à Barcelone en restera le meilleur exemple. Mais si les hommes d’Unai Emery ont touché le fond à Nice, c’est bien dans ce domaine. Ils ont été incapables de se contrôler dans la difficulté. Ils ont trop rapidement perdu leur concentration et cédé à la nervosité, avant de péter littéralement les plombs en fin de match à l’image des expulsions de Thiago Motta et d’Angel Di Maria pour des gestes inadmissibles. De la part de joueurs aussi expérimentés et habitués à ce type de rendez-vous, c’est tout simplement incompréhensible.

