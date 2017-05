Le FC Barcelone aimerait recruter Jean-Michaël Séri (Mundo Deportivo)

Il était pourtant arrivé dans l’anonymat total du Paços de Ferreira au Portugal, voilà maintenant deux années.

Un an et demi plus tard, le milieu de terrain formé à l’Asec d’Abidjan, Jean-Michaël Séri, fait partie des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste.

Le natif de Grand-Béréby, réalise une saison époustouflante à l’OGC Nice avec déjà six buts et dix passes décisives en Ligue 1.

Deuxième meilleur passeur du championnat derrière Morgan Sanson, le milieu de poche, international de Côte d’Ivoire, âgé de 25 ans, attire de plus en plus la lumière sur lui.

Ce mardi, Séri se retrouve en Une du quotidien catalan Mundo Deportivo, qui l’annonce ni plus ni moins dans le viseur du FC Barcelone, tout en parlant aussi d’un intérêt de l’OM, du PSG, d’Arsenal, de Liverpool, de Manchester City et du Borussia Dortmund.

Bref, quelques clubs non des moindres en Europe.

Serge Aurier du PSG, un autre international ivoirien est aussi cité du côté du FC Barcelone.

Avec Fabien Borne/Eurosport

