Guéguerre au Rpp en Côte-d’Ivoire après la désignation de Pr. Ouégnin à la tête de l’EDS

Les étudiants prennent position et appellent Gnonzié à démissionner (Déclaration)

Dans une interview en date du vendredi 21 Avril 2017 et paru le Mardi 25 Avril 2017 dans le quotidien « le temps », le président par intérim du Rassemblement pour la Paix le Progrès et le Partage (RPP), Monsieur OUATTARA Gnonzié a fait un tour d’horizon de l’actualité socio-politique Ivoirienne.

Après une analyse minutieuse de cette entrevue, la Coordination des Elèves, Etudiants et Jeunes Diplômés du RPP (CEEJD-RPP) a trouvé judicieux de dire sa part de vérité à la population Ivoirienne.

Ainsi pour la CEEJD-RPP, le combat du RPP est avant tout le combat pour la démocratie et pour la souveraineté. D’ailleurs le père fondateur du RPP, le président Laurent Dona FOLOGO aimait bien souligner qu’il s’était engagé aux côtés du président Laurent GBAGBO pour justement faire de la Côte d’Ivoire un Etat souverain qui puisse s’orienter vers une indépendance vraie telle que le présageait le président Houphouët-Boigny. Mieux le RPP s’était engagé dans la plateforme politique la majorité présidentielle (LMP) et avait activement soutenu le président GBAGBO lors des élections présidentielles d’Octobre 2010. Après sa victoire, le président GBAGBO avait même promu deux cadres du RPP à savoir le secrétaire général OUATTARA Gnonzié au ministère de la communication et le premier vice-président, le professeur de médecine Georges Armand OUEGNIN au secrétariat d’Etat en charge de la sécurité sociale au sein du gouvernement du premier ministre Gilbert AKE Marie Mbo…Après la crise post-électorale, le RPP a souffert le martyr à l’instar de bon nombre de partis de la LMP puisque si monsieur OUATTARA Gnonzié a eu plus de chance en prenant la poudre d’escampette pour l’exil, ça n’a malheureusement pas été le cas du professeur OUEGNIN qui lui a été incarcéré à Boundiali en compagnie des cadres du fpi. Mais tous ces entrefaites n’ont pas empêché les militants de demeurer fidèles à leur parti puisque tel un phénix, le RPP s’est relevé de l’abime pour se reconstruire. C’est sur cette lancée qu’une divergence profonde de vue s’est opérée entre le père fondateur et les militants dans la mesure où lui souhaitait qu’on soutienne le régime en place et que nous, nous avions opté pour un soutien indéfectible au combat du président Laurent GBAGBO. Finalement le président FOLOGO a préféré retourner au PDCI RDA et nous avons décidé de continuer notre lutte sans nous compromettre .Alors d’où vient-il aujourd’hui qu’ avoir pour référent politique Laurent GBAGBO, n’est pas être militant du RPP ?

Pour notre part les choses sont plus que claires car nous n’avons pas connu le président Houphouët-Boigny et le seul référent politique que nous avons demeure le président Laurent GBAGBO. En conséquence nous sommes certes surpris par la déclaration de monsieur OUATTARA Gnonzié mais nous assumons pleinement notre soutien sans faille au président Laurent GBAGBO sans pour autant nous départir de notre fibre militante du RPP qui est un parti de dialogue avant tout, même si certaines personnes souhaitent nous imposer leur vision des choses.

En outre nous voulons faire remarquer qu’en dehors du financement des partis politiques par l’Etat, le RPP a toujours vécu de la cotisation de ses membres et que ce n’est aucunement monsieur OUATTARA Gnonzié qui permet financièrement à ce parti de vivre. Tout ce que nous disons est parfaitement illustré par le fait que depuis 2013, dans le sillage du cadre permanent de dialogue(CPD), le RPP a reçu annuellement des émoluments de l’Etat au titre du financement des partis politiques. Et à l’heure où nous faisons cette déclaration, l’Etat reste nous devoir quelques millions de francs CFA.

Enfin il est important pour nous de faire la lumière sur la doctrine politique qu’a épousée le RPP à sa création. Le président FOLOGO nous a dit au cours de la célébration de son anniversaire que nous avions organisé le 12 décembre 2014 à son domicile que le RPP est un parti qui prône la sociale démocratie à travers le social hardi. Il n’a jamais été question d’un parti d’obédience sociale libérale comme on veut nous le faire croire, mais là n’est nullement le problème. Le fait est qu’une alliance politique peut concerner des partis issus de la gauche au même titre que des partis issus de la droite sans que cela ne pose un problème quelconque parce qu’en la matière, les exemples sont légions (Front républicain, Rhdp, Lmp…).

Pour toutes ces raisons nous appelons tous les militants du RPP à ne point se sentir complexés par leur soutien au président Laurent GBAGBO parce qu’en vérité il n’y a que les vrais militants du RPP dans ce cas de figure. Mieux nous demandons à toutes et à tous de faire preuve de vigilance car monsieur OUATTARA Gnonzié en qui nous n’avons plus du tout confiance, tente de justifier sa candidature indépendante lors du dernier scrutin législatif. Pour nous c’est purement et simplement un crime de lèse-majesté voire une haute trahison car on ne peut tout bonnement pas incarner un parti et avoir honte de le représenter quels que puissent être les différents cas de figure ! En pareille circonstance l’honnêteté intellectuelle nous aurait exigé la démission mais hélas nous n’en sommes malheureusement pas encore là au RPP. C’est la toute première fois que dans l’histoire politique mondiale, une pareille incongruité se produit. C’est tellement grotesque que nous en perdons notre latin et que nous nous en remettons dorénavant au prochain congrès du parti qui nous pouvons vous l’assurer ne sera pas de tout repos.

Nous en appelons à tous pour restaurer notre parti qui n’a que trop souffert de ces aventuriers politiques qui pensent que notre parti est une PME qu’on peut offrir au plus offrant en cas de difficultés. Dans tous les cas nous saurons rester dignes en prenant notre destin en main pour la bonne marche du RPP au moment opportun.

A bon entendeur, salut !

Pour la coordination des élèves étudiants et jeunes diplômés du Rpp

Le Secrétaire Général

Iré Didier, étudiant en master 2

Université Felix Houphouët-Boigny de Cocody

Membre du comité central du RPP

Commentaires Facebook

Commentaires