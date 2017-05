L’ex-président des jeunes du Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel), Yayoro Karamoko a affirmé que le retour du président ivoirien Alassane Ouattara à la tête de son parti, « pourra apporter la stabilité qu’il faut » à la formation politique et « rassurer ses alliés » du RHDP, la coalition au pouvoir, dans une interview à Alerte Info.

Vous étiez le président du pré-congrès de la région de la Mé, quelles sont les résolutions qui y ont été prises ?

Les militants ont démontré par leur discours, tout leur engagement au niveau du RDR et aux côtés du président Alassane Ouattara. Nous avons confirmé notre engagement au sein du parti, mais avons surtout parlé de réconciliation et de renaissance de la Côte d’Ivoire. Le plus important pour nous, en tant que parti politique, c’est que la Côte d’Ivoire puisse se développer dans l’union de tous ses fils et prendre sa place dans le concert des nations en Afrique et dans le monde. Il y a eu une motion de soutien au président et ses actions à la tête du pays, nous avons reconnu tout le travail qui a été abattu en moins d’une décennie.

Dans l’une de vos résolutions, vous avez souhaité le retour du président à la tête du parti…

C’est pour rassurer les militants et nos alliés du RHDP, leur dire que le RDR doit continuer d’être une source d’espoir et d’espérance. Le président avec le statut qu’il a, pourra apporter la stabilité qu’il faut au niveau de notre parti, c’est très important, quand vous êtes un parti qui exerce le pouvoir d’État, d’avoir la stabilité.

Est-ce pour freiner l’ambition de certains cadres ?

Sans ambitions, il n’y a pas de vie. Tout le monde a le droit d’avoir des ambitions, mais il faut que ces ambitions s’expriment dans le respect de nos textes et des uns et des autres. On trouvera le moment venu, les canaux pour que tout cela soit bien traité, si nous allons en RDR très fort ou RHDP très fort. Pour l’heure, les partis membres du RHDP ont un fonctionnement autonome, on ne peut pas empêcher un parti politique d’avoir des ambitions. Le RDR a déjà affiché son intention de présenter un candidat en 2020… Le RDR n’a pas encore dit cela, les grandes décisions se prennent au niveau du congrès, nous sortons d’un pré-congrès, par la suite on verra si le RDR a un candidat ou pas.

Les militants se plaignent régulièrement d’avoir été oubliés par la direction, qu’en pensez-vous ?

Les militants ont parlé avec leur cœur, et en le faisant ils ont réaffirmé leur engagement aux côtés du président. Je pense qu’il y a deux étapes, la première à consister à recenser toutes les préoccupations, ce ne sont pas des plaintes, mais des préoccupations des militants, nous leur avons ensuite demandé de faire des propositions, pour la marche du RDR et du pays. Dans la Mé, il a été demandé que la base soit élargie, et pour ce faire, il faut attaquer tous les leaders d’opinion, allez vers toutes les couches socioprofessionnelles de la Mé afin que d’ici deux ans, nous puissions être le parti majoritaire dans la Mé. Critiquer ne veut pas dire qu’on n’est pas d’accord, il faut permettre qu’il y ait le débat.

EFI

Alerte info/Connectionivoirienne.net

