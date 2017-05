«Marine Le Pen descend de Mahomet », une dépêche de l’agence AFP publiée puis retirée

Une dépêche de l’Agence France Presse évoquait un livre sur l’arbre généalogique des finalistes de l’élection présidentielle. Elle a été retirée moins d’une heure après sa diffusion.

«Marine Le Pen descend de Mahomet, Emmanuel Macron d’Hugues Capet.» 12h36 mercredi, l’Agence France Presse publie une dépêche qui ne passe pas inaperçue. Forcément, le titre interpelle en pleine campagne de l’entre-deux-tours de l’élection présidentielle, quelques heures avant le grand débat entre les deux candidats.

L’information est relayée par plusieurs sites d’information abonnés à l’AFP. Le sujet se retrouve rapidement parmi les plus commentés sur Twitter via le mot-clé «Mahomet».

Il faut dire que son contenu est assez inattendu. Célèbre généalogiste, Jean-Louis Beaucarnot y explique avoir remonté les origines de la présidente du FN et du candidat «d’En Marche!» en vue d’écrire un article pour «La Revue française de généalogie». Et celui qui avait déjà affirmé que DSK descendait d’un bagnard ou qu’Hillary Clinton était une lointaine cousine de François Hollande met en avant des éléments des plus insolites.

«A 100% bretonne par son père, Marine Le Pen n’en a pas moins, par sa mère, Pierrette Lalanne, des ancêtres variés et parfois surprenants, souligne-t-il. Elle descend du roi de France Louis VI le Gros, des rois d’Angleterre -par Henri II et Aliénor d’Aquitaine- mais aussi des anciens rois d’Espagne et, par ces derniers, des Omeyyades d’Andalousie, des califes de Damas et, à la 50e génération… de Mahomet lui-même !»

Quant à l’ancien ministre de l’Economie, il y est avancé qu’il s’agit d’un descendant du fondateur de la dynastie des capétiens, Hugues Capet, via une branche nordiste de sa famille. «Dans l’ascendance d’Emmanuel Macron, on note également quelques patronymes pittoresques, comme Dugland, Courtecuisse ou Nibard, ainsi qu’une belle et longue lignée de… Bosseur, à Launoy, dans l’Aisne», souligne, sans rire, Jean-Louis Beaucarnot.

Moins d’une heure après sa diffusion, l’Agence France Presse indique qu’elle annule sa dépêche, «transmise par erreur». Les sites d’information retirent ou mettent à jour leur article alors que plusieurs internautes s’insurgent contre une fausse information de l’AFP. Contactée, celle-ci évoque un «problème dans la chaîne de relecture. La dépêche n’aurait pas dû être publiée comme cela, c’était un brouillon. Il fallait davantage de contexte et peut-être formuler autrement certains points.»

Le généalogiste confirme : «C’est du béton!»

De là à affirmer que l’information est fausse ? Non, assure le généalogiste. «C’est du béton! Je maintiens tout ce que je dis dans la dépêche, explique au Parisien Jean-Louis Beaucarnot. Mais il faut relativiser la chose, car comme dirait l’autre, on peut tous être descendant de Charlemagne.»

Mais si le généalogiste se porte garant de ses dires, l’AFP explique qu’elle ne rediffusera pas la dépêche. «Cela ferait bizarre de remettre une information que l’on a retirée, raconte l’Agence France Presse. Même si le texte est corrigé, le jeu n’en vaut pas la chandelle.»

